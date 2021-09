El ídolo blanquiazul se mantiene vigente y así lo demostró con su gol de tiro libre ante Binacional. Jefferson Farfán volvió con ganas de apoyar a Alianza Lima a mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga 1. En declaraciones para la prensa blanquiazul se refirió a la actitud del equipo, así como a su presente.

“Muy contento de verdad, es un sueño para mí y más contento por el grupo. El grupo hizo un trabajo importante, sabíamos que con lo que hicimos en el primer tiempo no alcanzaba. Creo que salimos con otra actitud en el segundo tiempo y logramos conseguir un resultado positivo”, sostuvo la ‘Foquita’.

Jefferson Farfán, a su vez, indicó: “La actitud, el equipo no puede bajar los brazos nunca, lo hablamos en el entretiempo y se vio en el reflejo del partido como afrontamos la segunda parte”. Sí, Alianza Lima estaba con el marcador 2-0 en contra y en la etapa complementaria lograron voltear el cotejo, en el estadio Iván Elías Moreno.

El ‘10′ también destacó la unión del grupo: “Más que un grupo, una familia. Hay chicos muy sanos, nos cuidamos entre todos, creo que hemos hecho un grupo maravilloso. La unión de este grupo es muy importante, juegue quien juegue siempre queda lo mejor. Saben que están en el equipo más grande, así que eso queda reflejado en todos los partidos que hemos disputado”.

Jefferson Farfán fue el héroe del duelo de Alianza Lima vs. Binacional al marcar el gol de la victoria a los 96 minutos, con un disparo de tiro libre. “Siempre me pongo a practicar días antes del partido. En mis otros clubes también tuve la oportunidad de hacer goles de tiro libre. Esta vez me salió acá con el equipo de mis amores”, concretó el atacante nacional.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR