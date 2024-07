El futuro de Jeriel de Santis parece estar cada vez más lejos de Alianza Lima. Por tercera vez, el delantero peruano-venezolano de 22 años no entró en lista de convocados de Alejandro Restrepo, por lo que no estará este viernes ante Universitario de Deportes, en el Monumental. Pese a ello, el atacante envió un mensaje a sus compañeros en la previa del clásico del fútbol peruano y agradeció el apoyo de todo el grupo durante todo este tiempo.

“Hasta la muerte con Alianza. Desearle lo mejor en un partido tan importante como el clásico”, sostuvo el atacante de 22 años en declaraciones recogidas por Ovación. Del mismo modo, el exdelantero de Boavista comentó la trascendencia de este partido frente a los cremas en Ate. “Sabemos la importancia del partido, el equipo está contento, vamos con todo”, agregó.

Antes de retirarse, Jeriel de Santis dio un último mensaje a modo de despedida al plantel íntimo. “Ellos saben el cariño, el aprecio, el agradecimiento que le tengo a todos por el apoyo que tuvieron siempre conmigo”, finalizó. En las últimas horas, el conjunto victoriano estaría buscando su salida, se habla de un interés en el fútbol venezolano y también en el mercado español.

De Santis con un pie y medio fuera de Alianza

Jeriel arribó a Alianza Lima en febrero y recién pudo hacer su debut en la en la novena jornada del Torneo Apertura, en el 3-0 sobre Los Chankas. Su llegada se dio por una necesidad de Alejandro Restrepo de contar con una atacante más en su ofensiva, especialmente porque la recuperación de Pablo Sabbag iba a tardar y requería de más variantes, más allá de Hernán Barcos y Cecilio Waterman. Sin embargo, no todo sucedió como esperaban en tienda ‘íntima’.

El exjugador de Boavista era empeñoso en el campo de juego, pero su capacidad para resolver situaciones de peligro en área rival no era la mejor y eso empezó a jugarle en contra semana tras semana, llenándolo de ansiedad. No solo tuvo oportunidades en la Liga 1, sino también en la Copa Libertadores. El saldo terminó siendo negativo y no consiguió anotar un solo gol de manera oficial, fuera del tanto que le marcó Bolívar en un amistoso de la Copa Ciudad de los Reyes.

De esta manera, con 12 compromisos disputados y una asistencia, Jeriel de Santis se marchará de Alianza Lima en condición de cedido, esperando tener un mejor cierre de temporada y dejar atrás todo lo vivido en el primer semestre del 2024. Sus chances de jugar iban a ser mínimas, no solo por las razones antes expuestas, sino también porque ya ficharon a Matías Succar y Kevin Quevedo.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima por el Clausura 2024?

Yendo a la Liga 1, el clásico de los clásicos del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se jugará este viernes 26 de julio a partir de las 8:30 de la noche en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay, el choque se podrá ver desde las 10:30 p.m. Mientras que en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela, la pelota empezará a rodar desde las 9:30 p.m.

¿En qué canales pasan el el Clásico del Torneo Clausura 2024?

Asimismo, la transmisión entre Universitario de Deportes y Alianza Lima estará a cargo, en exclusiva, por la señal de GOLPERU, canal que solo encontrarás en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.