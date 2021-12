Cuando llegó a Perú, Jonathan Lacerda tenía referencias importantes sobre Alianza Lima. Sin embargo, él mismo reconoció que jamás pensó que la grandeza del club era tan grande como la que le tocó conocer durante su estadía. Ello, lo llevó a considerar quedarse más tiempo en la capital, aunque es consciente de que la decisión no solo pasará por sus manos, sino también por las de Carlos Bustos, estratega que lo trajo para la presente temporada.

“Sé que en el club están planificando el 2022 para que sea espectacular. Hablé con Carlos Bustos, como amigos, y me puse a disposición porque me enamoré del club. Me encantaría quedarme, pero ojalá los jugadores que elijan sepan que hay que respetar al club”, sostuvo el zaguero en diálogo con RPP.

Jonathan Lacerda no ocultó su hinchaje por Peñarol, institución que comparó con Alianza Lima, debido al fervor que sienten los fanáticos de los dos equipos. Además, recordó a Pablo Bengoechea como uno de sus ídolos de infancia, a quien le debe parte de la pasión que siente por el deporte.

“Yo soy hincha de Peñarol. Crecí viendo a Pablo Bengoechea y comparo un poco a Alianza Lima con ese equipo, porque es de pueblo, de gente trabajadora. Valoro al hincha que ahorra sol a sol para apoyar al equipo, las tradiciones que tiene y el arraigo. Si me voy de club, se van a llevar cinco hinchas más del club que son toda mi familia”, agregó.

¿Gabriel Achilier puede regresar a Alianza Lima?

Gabriel Achilier firmó un contrato con Alianza Lima por dos temporadas, pero ante el panorama incierto que tenía el club a inicios del 2021, la interna del club aceptó cederlo a préstamo a Orense Sporting Club, para que dispute la Serie A de Ecuador. Con su contrato ya culminado, el zaguero debería regresar. Sin embargo, si se concreta su regreso, o el fichaje de Christian Ramos, Jonathan Lacerda tendría menos espacio en el club.

Al respecto, Carlos Bustos precisó que “vamos a ver lo de Achilier. Tiene contrato con la institución, pero hay situaciones que se deben analizar y si están las condiciones para que pueda venir. Son decisiones que venimos analizando y vamos a ver. Lo conozco por su paso en Monarcas Morelia en México y por cómo le va en Ecuador. No me gusta hablar de supuestos, hasta que esté confirmado”.

