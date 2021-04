Es difícil que en Alianza Lima no se hable de la ofensiva, tomando en cuenta el nivel de jugadores que tiene: como Jefferson Farfán, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos. Pese a ello, hay una zona del campo donde se viene haciendo fuerte el equipo de Carlos Bustos. ¿Cuál? La defensa, y para ello ninguna voz más autorizada que la de Jonathan Lacerda, quien destacó lo mostrando ante Cusco FC y Sport Huancayo.

“Los partidos se empiezan a ganar en defensa, con el cero atrás, son dos partidos consecutivos que lo logramos. Debemos de tratar darle tranquilidad a la gente adelante y es cuestión de tener un poco más de fineza para conseguir los goles”, mencionó el defensor uruguayo en radio Ovación.

Ahora, también hizo un análisis de su desempeño: “Cada vez me voy sintiendo mejor, más suelto. El primer partido me pesaban mucho las piernas. Pero me gusta ayudar a mis compañeros, tratar de aportar mi granito de arena y con mi experiencia también. Me gusta el desafío y creo que vamos por buen camino a pesar que hay mucho por mejorar”.

Y si bien existe una desventaja con el resto de equipos -empezaron la pretemporada tarde-, de a pocos se notan menos esas diferencias. “No tenemos un equipo de Segunda División, tenemos un equipo donde podemos darle pelea a todos los equipos que se nos pongan en frente”, expresó.

Con relación al encuentro con Sport Huancayo, para Jonathan Lacerda los íntimos tenían que quedarse con los tres puntos. Sobre el final Jefferson Farfán tuvo un mano a mano clarito con Joel Pinto. Igual, por ahora los dirigidos por Carlos Bustos continúan invictos en el certamen.

“Nos quedamos con buenas sensaciones por el desempeño del equipo. Estamos mejorando partido a partido, más allá de lo difícil del inicio, el equipo ha mostrado cosas mejores en estos partidos. Tuvimos para ganarlo, pero tenemos que entrenar fuerte”, añadió.

