Alianza Lima se quedó con el título nacional, pero ello no significa que todo el plantel de 2022 permanezca una temporada más. Ese es el caso de Jonathan Medina quien, luego de no conseguir la continuidad deseada en el primer equipo, no permanecerá en La Victoria el año entrante.

Incluso, el portero nacional confirmó su llega a UTC, escuadra que lo tendrá peleando por un lugar -bajo los tres palos- con Patrick Zubczuk, otro de los nuevos elementos con los que contará el ‘Gavilán del Norte’ con miras a la próxima edición del campeonato peruano.

Jonathan Medina llegó a Alianza Lima a inicios de año con la misión de convertirse en el ‘1′ íntimo. Si embargo, Ángelo Campos se quedó con el lugar principal todo el año, alternando la portería con Franco Saravia, relegando a ‘Jona’ al tercer lugar entre las preferencias del DT.

Ahora, con retos nuevos sobre la mesa, buscará que su futuro en UTC le permita tener mayor protagonismo, aunque sabe que no será nada fácil ganarse el titularato, ya que habrán elementos importantes que buscarán alcanzar lo mismo en la escuadra cajamarquina.

Alianza Lima y la fecha para el anuncio de fichajes

José Bellina se encargó de confirmar el plan que siguen en Alianza Lima -en primera instancia- es asegurar a la columna vertebral del equipo dirigido por Guillermo Salas, para luego darle paso a la incorporación de nuevos elementos que potencien el plantel blanquiazul.

Así, el gerente deportivo blanquiazul esclareció los tiempos en los que se podrían anunciar las incorporaciones del primer equipo, las mismas que le permitirán armar un elenco más amplio para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“A partir de la próxima semana, esperamos definir el tema del plantel. Nuestra idea es que la columna vertebral se pueda mantener y, a partir de ahí, intentar incorporar y dar saltos de calidad. Por la cantidad de cupos que tenemos; por lo menos, vamos a incorporar dos jugadores de afuera”, sostuvo el directivo en diálogo con el departamento de prensa blanquiazul.





