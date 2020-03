Lo toma con mesura. No es novedad que cuando se necesita poner orden en Alianza Lima, el nombre de Jorge Luis Pinto salte a la mesa. El estratega colombiano lo sabe y es agradecido por la consideración, pero también es consciente de que esa decisión no la toma él, por lo que prefiere tomar esta preferencia con tranquilidad y cautela.

“Siempre que Alianza Lima no gana me ponen a mí en la palestra. Yo agradezco que me tengan siempre en cuenta, pero soy muy respetuoso en no meterme. Espero que el club siga adelante, que pueda desarrollar el torneo y la Copa Libertadores de la mejor manera. Lo demás lo dirá el tiempo”, sostuvo Pinto a El Comercio.

Y es que, tras la renuncia de Pablo Bengoechea a la dirección técnica del cuadro victoriano, el nombre de Pinto fue el primero que se mencionó para ser llamado a reemplazarlo. Su amistad con Víctor Hugo Marulanda, así como la aprobación de la hinchada ‘blanquiazul’ que lo recuerda por el título en 1997, lo hacen el candidato más viable.

“Lo mejor es guardar silencio y respeto porque hay gente que está trabajando. Yo le deseo lo mejor a Alianza Lima, que gane y que salga de este momento”, precisó.

Jorge Luis Pinto ha dirigido en dos oportunidades a los blanquiazules (la última en el 2000), maneja bien la disciplina, conoce el medio, el estilo de juego y la historia que envuelve al club. El último equipo que dirigió fue Millonarios, hasta finales del año pasado, donde acumuló 40 partidos, con 22 victorias, nueve empates y nueve derrotas.

Resumen del partido entre Universitario y Alianza Lima. (Video: América TV)

