El arranque del Torneo Clausura por ahora genera tranquilidad en el equipo de Carlos Bustos, derrotaron a Atlético Grau y el último fin de semana a Sport Boys. Pero no ha sido sencillo el camino en la primera parte del año: hace unos meses, los íntimos recibieron un duro golpe en la Copa Libertadores y en los últimos días se volvieron a tejer historias alrededor del camarín. José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, habló con Depor y dijo: “Ellos (primer equipo) saben protegerse de lo que se dice”.

El directivo blanquiazul también dejó en claro cómo y por qué se tomaron decisiones para esta segunda parte del año y lo que buscan a nivel institucional para lo que viene. Por supuesto, en medio de ello destacó la planificación y el objetivo que existe (con la infraestructura) con menores, el equipo femenino (se vienen más contratos profesionales) y el de vóley.

Desde su punto de vista, ¿qué aspectos se deben corregir para no quedarse a puertas de lograr el objetivo (Torneo Apertura), cómo ocurrió a inicios de año?

Fue un mercado corto, apretado sin duda. Se dio principalmente, porque se tenía proyectado que el Torneo Apertura terminara mucho antes. En general, es un año muy apretado por el Mundial. Y las decisiones que se tomaran tenían que darse al término del campeonato. Ahora, lo que nosotros buscamos principalmente para lograr el objetivo es jugar bien. Creo que Alianza ha tenido muy buenos partidos en la primera parte del año, pero han sido pocos. No hemos tenido mucha consistencia y hemos ganado muchos encuentros de forma apretada. Tal vez no jugando de la manera que queríamos. Lo que nos proponemos en este nuevo torneo es jugar mejor. Finalmente, jugar mejor es lo que hace que tus probabilidades suban para ganar, y eso es lo que buscamos.

¿La continuidad de Carlos Bustos estuvo en duda en algún momento de esta primera parte del año?

La verdad es que Carlos no estuvo en duda. A ver, todos los entrenadores están en constante evaluación. Esto no es de Bustos, sino es la propia realidad del puesto. Finalmente, él es la cabeza del plantel, el principal encargado de las cosas que suceden. Y si bien tuvimos golpes duros en la primera mitad del año, la verdad es que nunca estuvo en duda su continuidad. Ahora, nosotros sabemos que ese torneo Clausura es clave. Ya tuvimos una primera aparición en el Apertura, en el acumulado también estamos cerca, pero no tanto como quisiéramos, y sabemos que el Clausura nos dará esta oportunidad. No hubo duda sobre Carlos para que él continúe. Pero, tampoco se escapa a la realidad de los entrenadores, donde ellos siempre están en una evaluación constante.

Entonces, más allá de que siempre está en una constante evaluación, ¿no se planteó su salida del club?

No, hasta el momento no. Creemos que él ha hecho un muy buen trabajo en el año y medio en el que ha estado. Es importante recordar siempre el momento en el que llegó, el contexto en el que lo hizo. Logró lo que logró y finalmente en el Apertura me parece que hicimos un promedio de puntos que fue del 60-61 %, que es un porcentaje alto. Lo que sí es que hubo dos equipos que tuvieron una performance muy buena.

Me parece que Melgar ronda el 80 % de puntos y eso en cualquier torneo del mundo, si lo logra un equipo, campeona. Alianza me parece que el año pasado hizo el 71-72 %. Fue el equipo con el segundo porcentaje más alto de todo el ciclo del fútbol peruano. Y Melgar acá hace 80. Es verdad que hemos podido hacer las cosas mejor, pero eso no quita que también hay que aplaudir lo que hizo Melgar, que fue un torneo casi perfecto.

Carlos Bustos es entrenador de Alianza Lima por segundo año consecutivo. (Foto: Alianza Lima)

En medio de este mercado de fichajes, ¿siempre hubo la intención de buscar un lateral derecho y un ‘9′?

Creo que uno era consecuencia del otro. Nosotros sabíamos que la necesidad era buscar un lateral derecho. Cuando armamos este plantel fue pensando en un esquema base del año pasado, que se jugó con una línea de tres. Pero sabíamos que en algunos partidos íbamos a tener que modificar ese sistema. Finalmente, esa modificación de sistema se volvió una constante y al jugar con línea de cuatro sabíamos que teníamos que buscar un lateral derecho.

Inicialmente buscamos alternativas nacionales. Buscamos a Jhilmar Lora, que es de conocimiento público. Hablamos con Cristal, pero no pudimos llegar a algo. También conversamos con Melgar, por Alejandro Ramos. Ellos eran los jugadores que consideramos entraban en el perfil de lo que necesitábamos. Pero, por diferentes motivos y contextos de cada equipo no fue posible. Y también sabíamos que si no encontrábamos un lateral nacional teníamos que ir por uno extranjero.

En el puesto del lateral siempre va a haber una discusión de si usarías un cupo. Esa es una pregunta general y la verdad es que tal vez no es un puesto en el que inicialmente te imaginas que lo vas a utilizar. Pero, cuando supimos que sería de este modo, también supimos que teníamos que traer a uno de primer nivel.

Te lo consulto, porque justo se dio con la salida de Edgar Benítez...

Edgar es un buen jugador, un buen profesional. Yo solo tengo palabras positivas y de agradecimiento para él porque fue todo lo que buscamos. Pero sí, dentro de las posiciones que ocupaba en Alianza sentíamos que existían opciones que podrían reemplazarlo, mientras que en la de lateral no. Él vencía contrato y, viendo esta necesidad, tuvimos que rescindir. Y como nos planteamos traer a uno de primer nivel, fuimos por Gino Peruzzi.

Para traer a un lateral extranjero, ¿influyó en algo lo que se vivió en Copa Libertadores? Lo comento porque tenía la información de que antes del encuentro ante River en Buenos Aires, el cupo de extranjeros se mantenía...

Entra dentro de la evaluación definitivamente. Por supuesto que un partido así te marca muchas cosas. Pero, no era una decisión tomada. Nosotros sabíamos que el cupo de Edgar lo íbamos a decidir sobre el final del Apertura, viendo qué necesitaba el equipo. Intentamos con distintos jugadores en varios puestos, pero finalmente la conclusión fue que se necesitaba un lateral.

En el caso del delantero, más allá de Paolo Guerrero, ¿se buscó otras opciones?

Sí, evaluamos otras alternativas, pero como ya teníamos decidido el tema del lateral, solo podíamos ir por algún jugador nacional y la postura del club fue ‘Si Paolo llega, bienvenido’. Por la calidad que tiene y el jugador que es. No se dio y evaluando lo que tenemos en el plantel y lo que tenemos en divisiones menores, consideramos que no había necesidad de traer a alguien más.

¿Paolo respondió la propuesta?

La propuesta tenía una fecha de vencimiento y no hubo una respuesta formal. Solo algunas respuestas informales.

Jorge Del Castillo, Enzo Borletti, Juan Pablo Goicochea y Jhoao Velásquez firmaron contrato profesional con Alianza Lima a inicios de año (Foto: Alianza Lima)

¿Aún existe la posibilidad de que algún delantero de menores se sume al primer equipo?

Existe la posibilidad. No es algo confirmado, pero existe la posibilidad de que tanto Pablo Goicochea como Sebastián Pineau puedan tener alguna oportunidad. Para nosotros era importante el Torneo de Reservas porque es ahí donde podíamos tener una primera referencia de cómo están nuestros chicos. En este poco tiempo, hemos podido ver algunos aspectos que nos indican si están o no preparados para la Primera División de Alianza. Entonces, creo que tenemos buenas opciones ahí. No traer a nadie fue una muestra de nuestro convencimiento hacia ello.

¿Qué aspectos evalúan para determinar si un futbolista ya está listo para llegar a Primera División?

Sobre todo la diferencia que puede marcar en el torneo que milita. Si vemos que un jugador marca una importante diferencia en Reservas, creemos que es un chico que podría dar el salto. El tema es que muchas veces no solamente hay componentes netamente deportivos, sino que hay que ver cómo responde ante la presión de la Primera División, encontrarse con jugadores profesionales de diferentes edades, de diferentes formas de ser, exigencias. En Reservas, si bien existe una gran cantidad de chicos con contratos profesionales, igual el plantel sigue siendo bastante joven. Es distinto cuando subes a Primera y te cruzas con jugadores mayores, que tienen familia.

Hace unos días mencionaste que una de las razones de las salidas de Edgar Benítez era reducir el promedio de edad. Sin embargo, días después se anuncia la salida de Sebastián Cavero y préstamo de Mauricio Matzuda…

Nosotros tenemos un promedio de edad, sobre todo en el once titular, bastante alto. Queríamos ajustarlo un poco. Porque si bien son jugadores de muy buen nivel y con gran calidad, entendemos que la seguidilla de partidos se les hace un poco más complicado. Sí se puede ver un poco contradictoria esta situación, pero finalmente es para que tengan más minutos otros jugadores. Después, lo que vimos en caso de Matzuda, Cavero y (Javier) Navea, fue que finalmente estaban jugando en Primera, y nosotros necesitamos que jueguen y ellos también. Lo que queríamos era ajustar el promedio de edad, pero de los que más participación tenían en campo.

Entonces, ¿veremos mayor participación de los jóvenes en el Torneo Clausura?

La decisión es de Carlos, pero sí, yo creo que se va a dar de una manera un poco orgánica. Si hoy Óscar Pinto está jugando es porque lo merece. Porque está mejor que otros. La idea es generar espacio para que puedan estar. Lamentablemente, creo que no lo hemos generado de manera suficiente. Pensando en este año van a tener que competir, porque ya hay algo establecido. Pero, pensando hacia futuro, los objetivos del club es darle más espacio a los jugadores de nuestra cantera.

¿Qué pasó con Arley Rodríguez?

Nosotros hablamos hace mes y medio, tal vez un par de meses, y Arley sentía que no estaba teniendo muchos minutos. Quedamos en hablar en esta etapa para que él pueda decidir qué es lo mejor en torno a su persona. Nosotros también daríamos nuestra opinión sobre cómo lo veíamos, cuál es su rol. Y así fue. Conversamos dentro de este mercado y llegamos a la conclusión, ambas partes, que lo mejor es que se quede en Alianza Lima.

¿No hubo propuestas?

Algunos clubes, sabiendo que estaba en esta situación de que no jugaba tanto, nos consultaron por él. Pero, después no hubo más. De hecho, habían dado por hecho de que había rescindido contrato y el fin de semana fue titular (contra Atlético Grau). Y la decisión no fue por el mensaje. Carlos no tomó esa decisión por ello.

Alianza Lima es líder del Torneo Clausura 2022 (Foto: Club Alianza Lima)

¿Cuándo se va a empezar a evaluar las renovaciones?

La evaluación es continua, constante. Con jugadores mayores se puede tocar en cualquier momento. No tenemos una fecha fija. Pero sí cuando son jugadores mayores vamos año a año. Ello, sobre todo, por la edad que tienen, porque las lesiones no son las mismas a los 35 años que a los 20, en caso lleguen a tener. Y el club tiene que protegerse. Ahora, si hay un caso puntual que se pueda tocar antes, se hace. No estamos cerrados.

Días atrás Hernán Barcos mostró su intención de continuar en el club…

Sí. Y la verdad es que lo que nos ha dado Hernán ha sido enorme como jugador, como profesional. Estamos muy contentos de contar con él, pero finalmente todas estas variables entran en la evaluación para lo que tenemos.

Consulto el tema de las renovaciones porque prácticamente toda la columna vertebral finaliza contrato a fin de año…

Sí, son jugadores importantes que están dentro de una columna vertebral. Pero, por otro lado, muchos jugadores tienen todavía contratos de mediano y largo plazo. Aunque es verdad que hoy por hoy los jugadores líderes culminan su vínculo con la institución. Pero, si finalmente rinden y juegan bien y siguen bajo la línea que busca el club, no creo que exista un problema.

Es una consulta que va más allá de lo deportivo, pero que se ha tocado mucho alrededor del club en los últimos días. ¿Realmente pasó algo entre Paolo Hurtado y Jefferson Farfán?

Ellos tenían unas diferencias personales que son ajenas a Alianza. Las cuales se juntaron y resolvieron. Era algo que tenían que resolver y lo hicieron pensando en que es lo mejor para Alianza. Estas diferencias pueden existir. Que algunas sean más públicas que otras no quiere decir que no pasen en todos los equipos. Pero ellos aman al club y saben que lo mejor es juntarse, hablarlo, resolverlo y mirar hacia adelante para que Alianza pueda hacer lo mejor. Es una realidad, tenían diferencias personales. Pero estamos contentos de que hayan podido arreglarlo. Ya solo nos queda mirar hacia adelante y volver a tener un espíritu de equipo fuerte.

¿Cuánto influye de que alrededor del plantel siempre se hable de este tipo de situaciones?

Yo creo que el impacto inicial siempre es incómodo. Se dicen muchísimas cosas que no se acercan en lo absoluto a la realidad. Otras que sí, pero hay muchísimas que no. Pueden pasar cosas, algunas que se dicen son ciertas, otras no. Ellos mismos hasta a veces se ríen de lo que se dice hacia afuera. A veces puede ser chocante, pero poco a poco todos van creando una coraza y lo que importa es cómo estemos juntos nosotros. Es complicado sí, pero hay jugadores experimentados, grandes, que han vivido esto muchos años. Ellos han sabido unirse y protegerse mucho de lo que se dice.

¿Jefferson Farfán ya tiene fecha de retorno?

No tenemos una fecha estimada. De verdad así lo tuviéramos, preferiría no decirla, porque es algo que se ha ido extendiendo. Nosotros lo que más queremos es ver a Jefferson en el campo y él es el que más lo quiere. Pero también entendemos que es una situación delicada. Igual tenemos mucha confianza de que nos va a acompañar en el Clausura.

¿Qué trabajo se está haciendo en el club para conectar a los menores con el primer equipo?

Hay dos aspectos importantes. Primero es el proceso formativo que ellos tienen para que lleguen lo mejor preparados hacia la Primera División. Pero, también nosotros como club tenemos que darles un espacio para ello. La verdad es que tanto el año pasado como este ha sido una situación difícil, porque por la pandemia se vieron perjudicados. Esa es una realidad, porque hubo dos generaciones muy afectadas: son la 2002 y la 2003. Por lo mismo, no tenemos a tantos jugadores de esas generaciones dentro del equipo.

Pero, lo que sí es que hacia futuro el espacio de ellos va a ser mucho mayor. Porque, finalmente, una de las motivaciones de los jugadores de menores es que se forman en Alianza para jugar por el club, porque quieren. Y nosotros tenemos el convencimiento de que van a estar preparados. Además, porque una de las formas de que el club siga siendo sostenible es a través de la venta de jugadores.

¿Quiénes se sumaron en este equipo de trabajo?

Llegó Nelson Reyes el año pasado, quien tiene muchísima experiencia en Colombia con las divisiones menores. Y que también conocía el medio. Él ha reestructurado bastante el área. Una de las primeras cosas fue establecer el proceso formativo desde lo metodológico. La forma de jugar, el modelo de juego del club. Buscamos que todos los equipos sigan una línea. Además, se crearon procesos y estamos siendo muy agresivos con la captación de jugadores. Desde que hemos empezado el proceso que fue en octubre del año pasado, hemos incorporado a más de 40 jugadores a nivel nacional.

¿Cómo se están trabajando estas áreas de scouting?

Nosotros tenemos un jefe de scouting que enlaza a la secretaría técnica de la primera división y al área de captación de menores, porque finalmente nosotros captamos jugadores, pero pensando en el perfil de jugador que necesitamos en Primera. Tenemos un jefe de scouting que es Carlos Aparicio, que trabaja de la mano de Jaime Duarte, que es el jefe de captación. Y tenemos a tres personas que trabajan a tiempo completo dentro del área de captación de menores. Pero, adicionalmente tenemos a tres scouts más que trabajan en base a éxito, pero cada uno de estos tiene una red muy importante de academia y de contactos que nos acercan a los jugadores. Entonces es una estructura donde por diferentes lados tratamos de llegar al objetivo.

¿Hay alguna lista de futbolistas que puedan ser promovidos?

Sí, la tenemos. De hecho estamos creando un plan estratégico que vamos a empezar a ejecutar pronto, de lo que consideramos son prospectos de élite de Alianza. Finalmente, nosotros a todos los chicos los impactamos desde diferentes áreas. Desde lo psicológico, lo nutricional, médico, asistencia social, física, deportiva. Pero, sí, estos chicos van a tener unos recursos adicionales para que se puedan desarrollar de la mejor manera.

Muchos futbolistas salen del país, pero terminan regresando al poco tiempo. ¿Cómo generar que ello no ocurra?

Como club hay que realizar un trabajo fuerte, sólido. En sentido que los chicos no solo tengan aspectos físicos, tácticos desarrollados, sino también mentales. Finalmente, la adaptación a otros países es un problema real. Porque es lo que determina si un jugador es exitoso o no. Que se pueda adaptar a ese país, a esa cultura, a ese fútbol. Ahí es donde influyen además las familias, los representantes. Hay que saber determinar si es el momento correcto para que un jugador salga o no, ver cuál es la madurez que tiene.

Un chico puede tener 20 años y ser extremadamente maduro, como puede tenerlos y no serlo. Entonces, sí tenemos que impactar, pero también determinar cuál es el mejor momento para que un futbolista salga. Creo que el error que se ha cometido es que salen antes de tiempo, pero no por cosas deportivas, sino porque no están en un momento en su vida con la capacidad para aguantar otras ligas con todo lo que ello conlleva.

La estructura es importante en el desarrollo de los menores, ¿cómo va Alianza Lima con ese tema?

Nosotros tenemos un problema gigantesco con la infraestructura. Es un problema que es muy difícil de solucionar. Segundo, también tenemos que entender que tener una infraestructura adecuada es tanto o más importante como contratar a un buen jugador, un entrenador, como invertir en divisiones menores. La infraestructura es clave. Nosotros no podemos desarrollar el proyecto correctamente si no tenemos una estructura para todas las divisiones. Y ese es uno de los objetivos que tiene el club este año.

Hubo algunos acercamientos con algunos espacios para poder hacer alguna adquisición de terrenos, construir un centro de alto rendimiento. También hemos tenido acercamiento con algunos clubes o instituciones que ya tienen una infraestructura deportiva para que podamos comprarlo o arrendarlo por el mediano o largo plazo, para poder establecer nuestro centro de entrenamiento. Creo que en estos próximos dos o tres meses ya deberían haber noticias muy concretas sobre dónde estamos en infraestructura.

El equipo de vóley femenino de Alianza Lima fue subcampeón en la temporada 2021-2022 de la LNSVF (Foto: Club Alianza Lima)

Hacía esta consulta porque el equipo de vóley ha tenido muy bueno resultados, pero lamentablemente ha estado entrenando en campos alternos...

Totalmente. Si vemos el tema de vóley. Las primeras semanas que tuvimos problemas de infraestructura, estuvimos mal. El equipo de vóley clasificó a la siguiente ronda ganando el último partido. Pero si relacionas las condiciones en las que entrenaron las chicas con la primera fecha y las de la recta final, hay un impacto inmediato en el resultado. Eso está claro.

Y sin esas condiciones mínimas igual los resultados han sido positivos. Lo que creemos en el club es que conseguimos estos resultados a pesar de muchos aspectos. Es verdad que Alianza económicamente está muy bien y es una tranquilidad enorme. Estamos al día, todos tienen buenas condiciones laborales. Pero necesitamos lo otro. Sabemos que el punto para dar el salto es la infraestructura.

El equipo de fútbol femenino de Alianza Lima lleva 24 partidos sin perder (Foto: Club Alianza Lima)

¿Cuál es el proyecto u objetivo que tienen con el fútbol femenino?

Seguir profesionalizando el fútbol femenino. Ese es uno de nuestros objetivos. Nosotros como Alianza queremos ser la vanguardia del fútbol peruano. Queremos ser los que marcamos un poco la línea. Porque Alianza no solo tiene un impacto deportivo importante, sino también social. Es muy importante lo que hagamos como club. Por eso en el fútbol femenino estamos felices por los resultados deportivos que hemos tenido en los últimos años, pero también nos pone aún más felices de que las chicas hayan tenido acceso a contratos profesionales. Esto no solamente por un tema económico, sino porque nuestras jugadoras entrenan todos los días, se cuidan, compiten, les exigen, son jugadoras profesionales.

Entonces hemos tratado de darles los recursos posibles para que sigan. Nosotros queremos seguir avanzando, pero es un país que socialmente tiene muchas fallas. Machismo en general. Esto es una manera de apoyar un poco a la igualdad desde las oportunidades y nos sentimos felices y orgullosos de lo que hacemos y de ellas, por la lucha que han tenido por tanto tiempo.

¿De acá a fin de año se vienen más contratos profesionales?

Podría ser. Creería que sí, pero no es algo confirmado. Pero, sí creemos que a mediano plazo, de cara al otro año, vamos a tener más contratos profesionales.





