Alianza Lima pasa por un complicado momento al no haber obtenido el puntaje necesario para quedarse en Primera División; sin embargo, los íntimos presentaron un reclamo a la Federación Peruana de Fútbol debido a algunas irregularidades en Carlos Stein y esperan con ansias la respuesta para conocer si continuarán en la Liga 1 la próxima temporada.

El futuro del cuadro blanquiazul es incierto por el momento, por tal motivo, el gerente deportivo del club, José Bellina, admitió que si bien existen conversaciones con algunos futbolistas pensando en los refuerzos de la siguiente temporada, todo se ha paralizado debido a la situación del cllub.

“Habían conversaciones con algunos futbolistas, siempre bajo el marco legal, se había avanzado, pero como nos encontramos en una situación de incertidumbre, todo está en stand-by. Estamos a la espera de eso para empezar a ejecutar”, sostuvo el directivo en conversación con GOLPERU

“Si no sale todo como queremos, no vamos a tener reserva en Liga 2. Pero buscaremos la manera de retener el talento, hay trabajo activo en los diferentes torneos juveniles. Encontraremos la forma de mantener el proyecto de menores en Alianza Lima”, continuo.

Kattia Bohorquez sobre los fichajes de Alianza este 2020: “No hubo los filtros suficientes”

Kattia Bohorquez habló sobre las malas decisiones al momento de elegir los futbolistas que vistieron la blanquiazul esta temporada y dejó claro que desde el día de hoy existirán cambios al momento de contratar jugadores. Es necesario que los filtros sean más estrictos.

“Cuando me refería a que hay jugadores que no deberían llegar es porque no hubo los filtros suficientes. Cuando busco a una persona, busco que tenga los pergaminos, que sea buena persona, que no esté inmerso en escándalo. Unos requisitos que como club queremos que tengan la mayoría de nuestros trabajadores y jugadores porque son la cara visible del club”, señaló en GOLPERU.

