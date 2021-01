En los últimos días varios nombres han sonado para llegar a reforzar el primer equipo de Alianza Lima de cara a la temporada 2021, donde afrontarán la Liga 2. Salomón Libman, Pablo Míguez y José Carlos Fernández fueron mencionados en reiteradas oportunidades, sin embargo el delantero nacional se pronunció al respecto.

“He tenido muchas llamadas y mensajes respecto a eso (posible llegada a Alianza Lima), pero no estoy enterado del tema. Todos los años espero la llamada de Alianza. Saben del cariño que le tengo pero he renovado con Mannucci. El lunes arranco la pretemporada”, sostuvo José Carlos Fernández en Radio Ovación.

En la misma línea, el futbolista habló sobre jugar en la Liga 2: “Uno siempre quiere jugar Primera División. Pero jugar Segunda División con Alianza es otra cosa. La gente va a acompañar a su equipo juegue Primera o Segunda. Hay que respetar a esa gente y poner a Alianza donde siempre tiene que estar”.

De los tres jugadores antes mencionados, quien parece estar más cerca de volver a vestir la camiseta blanquiazul esta temporada es Pablo Míguez. El volante uruguayo conversó con Depor y confesó que ya existió un contacto con la directiva íntima y solo se mantiene en la espera de una oferta.

“Los hinchas me escriben desde hace cinco años para que vuelva y dándome todo su apoyo. Ahora que la dirigencia se puso (en contacto) conmigo hace unas semanas y estoy muy contento. Espero por el llamado del club, ya que ellos estaban esperando contratar al DT y solucionar unos temas internos”, señaló el exmediocampista de Melgar de Arequipa.

Pablo Míguez, a su vez, manifestó que “falta el llamado y la propuesta, nada más. Las ganas de volver sobran. Siempre jugué en Primera, pero por Alianza se juega en Segunda, se asciende y se gana todo lo que se juegue”.

