Podría escribir un manual sobre cómo se grita un gol, pero prefiere aprovechar la cuarentena para sumergirse en la lectura. Cultivar ese pasatiempo en sus hijos es el partido que busca ganar en estos días con un rival de temer: el Play. José Carlos Fernández, un nueve vigente e inédito. Goleador camino a ser vegano, se da un tiempo -que ahora sobra- para charlar como en botica: un poquito de todo en estos difíciles tiempos en que buscamos con el aislamiento, vencer al coronavirus.

¿De dónde sacas esa manera tan visceral de gritar un gol?

Es que yo siento que todos son los goles de mi vida. Para mí el fútbol es pasión, es mi sueño, el sueño que siempre tuve de niño y por eso disfruto cada minuto de fútbol que vivo. El gol es la cereza a cada esfuerzo que hago día a día. ¿La manera en que los grito? eso me sale muy natural, es algo que no puedes enseñar ni aprender. Me sale del alma, del corazón.

Vivir estos días con el grito de gol contenido debe costarte...

Obvio que extraño gritar un gol, todos los días siento que necesito hacerlo. Ahora aprovecho el Play para gritarlos ahí, con mis hijos. ¿Si soy picón para el Play? ¡Claro que sí! con el control en la mano también me dan ganas de tirarme de cabeza en cada pelota... ¡Ni a mis hijos les dejo ganar!

¿Cómo combates la ansiedad propia del encierro?

Es difícil estar así, creo que a los seres humanos lo que nos disgusta es que nos prohíban cosas, es ahí donde se genera el estrés y la ansiedad. En mi caso lo combato leyendo, jugando con mis hijos a lo que sea. Conversando con ellos sobre dudas, les enseño videos, les explico lo que está pasando. Por ahí aprovechamos para ordenar un poco la casa.

¿Qué haces para mantenerte en forma?

Yo entreno en la terraza de mi casa, con mis instrumentos. Uso ligas, conos, platos, compex (un aparato electroestimulador muscular) y pelotas. Algo hay que hacer, adecuarnos a lo que tenemos. Buscar la forma de ejercitarnos para no perder la condición física. Ahora, mentalmente hay que aprovechar este tiempo con la familia. Muchas veces entre colegio, viajes y partidos vemos poco a la familia. Este es el momento para estar con ellos y disfrutarlos.

Tus hijos están en una época en la qué eres súper papá...

Sí, ‘Maxi’ tiene 8 y ‘Benja’ tiene 4. Ahora, por ejemplo, empecé a jugar Fortnite con ‘Maxi’. Con ellos leemos todas las tardes algo, un capítulo aunque sea. Leer siempre te traslada y te hace viajar. Es una manera súper buena de pasar el tiempo. Poco a poco mis chicos están leyendo...

¿De dónde viene tu gusto por la lectura?

Siempre me gustó leer, pero cuando conocí los libros de fútbol, ¡se encendió la pasión de la lectura futbolera a mil! Aprendes mucho, cada libro es una aventura nueva. ‘La vida por el fútbol’ de Marcelo Bielsa estalló mi pasión; y fuera del fútbol, ‘Biografía de Napoleón Bonaparte’ de André Castelot. ¿Poesía?, muy poco. No es mi género.

¿Leer tanto de fútbol influyó en tu manera de jugar?

Me ayudó a interpretar mejor muchas cosas. Y a manejar ciertas situaciones en el juego. Y más que nada, a sobrellevar momentos desde los emocional y mental.

¿Qué le dirías al hincha en esta situación?

Que lo principal es no alarmarse, y acatar medidas. Es difícil para la gente que se gana la vida día a día, pero así como nos unimos y disfrutamos de ver a Perú en el Mundial, cuando esto pase nos tenemos que unir y ayudarnos para salir adelante.

En casa, José Carlos Fernández grita sus goles en el Play y abraza pasiones tan importantes como la redonda: su familia y la lectura. De paso, manda un mensaje.

Un sueño cumplido con Lujo22

Apasionado por los libros, José Carlos Fernández descubrió en un nicho para un emprendimiento: Lujo22, una tienda virtual dedicada a la venta de libros sobre fútbol y otros deportes.

“La idea nació cuando terminé de leer un libro, de los que compraba en el extranjero, pero no encontraba muchas opciones acá en el Perú. Me dije, ‘los traigo yo’. Ya antes posteaba frases o las carátulas de los libros que leía y tenía buena recepción en redes”, cuenta el popular ‘Zlatan’.

Fernández, de 36 años y actual jugador del Carlos A. Mannucci, tiene planeado tener un lugar físico para su tienda. Espera lograrlo en un corto plazo y, probablemente, una vez que se retire profesionalmente. “Me gusta que la gente lea sobre fútbol, porque te ayude a entender el juego y criticar de otra manera”, añade.

Las 5 recomendaciones del '9′

CREER. La vida explicada a través del fútbol y de la historia de Diego Simeone, contada por él mismo.

GALLARDO MONUMENTAL. Un retrato íntimo de Marcelo Gallardo. ¿Quién es? ¿Qué piensa?

GALLARDO RECARGADO. Relato que continúa el pensamiento del DT más exitoso en la historia de River.

OPEN. Semblanza sobre Andre Agassi,una máquina de jugar tenis forjada desde que era un niño.

LA VIDA POR EL FÚTBOL. Manual para entender el pensamiento de Marcelo Bielsa, el último romántico.