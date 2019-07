El jugador de Alianza Lima , José Manzaneda , fue captado por la cámara de un transeúnte mientras protagonizaba una pelea en plena vía pública con otro conductor.

Según los testigos del hecho, Manzaneda habría chocado el auto del conductor que iba delante de él. Posteriormente, intentó seguir su camino con regularidad; sin embargo, la camioneta le cerró el pase y en ese momento inició la discusión que terminó en golpes.

El jugador y el conductor del otro vehículo propiciaron puñetes en medio del tráfico, mientras una mujer intentaba interceder y detener la pelea.

José Manzaneda protagonizó pelea en plena calle. (Video: Panamericana TV)

Cabe destacar que José Manzaneda salió lesionado del choque entre Alianza Lima vs. Pirata FC por la Fecha 10 del Torneo Apertura y desde ese entonces no ha regresado al once titular del equipo.

El jugador ya se encuentra recuperado ya que en la última jornada fue considerado en el equipo de reservas y probablemente Pablo Bengoechea lo tenga en cuenta para los próximos encuentros.

Foto/video: América TV

