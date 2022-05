Alianza Lima sumó tres puntos importantes en la última jornada del Torneo Apertura, al vencer 1-0 a Cienciano. Con ello, alcanzó ocho victorias consecutivas y se mete cada vez más en la pelea por el título (registran 29 unidades y están a cinco del líder, Melgar); sin embargo, un hecho que los propios hinchas le recordaron a los jugadores fue la derrota por 8-1 frente a River Plate.

En la previa del partido, las casi 20 mil personas que asistieron a Matute para el choque ante Cienciano, arengaron al equipo, pero también le reclamaron la forma cómo terminaron su participación en la Copa Libertadores. Ante ello, un Josepmir Ballón consciente de la situación solo pudo reconocer lo ocurrido y hacer un ‘mea culpa’.

“Nos han hecho sentir su molestia de lo que ha pasado en el partido de la Libertadores. Hemos entendido que ellos no nos van a abandonar. El que nos hayan alentado como lo han hecho es de valorar. A la gente nada que decirles”, sostuvo el capitán del equipo en conferencia de prensa. Incluso, admitió sentir “vergüenza por la derrota que se tuvo en Copa”.

Pese al mal momento, la acogida de la gente y el apoyo que han venido recibiendo fue reconocido por el jugador: “Tenemos que trabajar duro para revertir la imagen que hemos dejado; toca trabajar duro y agradecer las palabras de aliento de los referentes y de la hinchada”. No obstante, admitió que lo ocurrido no se borrará.

“Las marcas no se borran, se pueden atenuar, pero no se borran. Vamos a trabajar para atenuar esa marca. Nos ha costado mucho conseguir el resultado ante Cienciano y así ha sido siempre. Estamos comprometidos. Lo ocurrido en Copa no se borra, pero trabajaremos por atenuar lo que pasó”, comentó a la prensa.

Finalmente, sostuvo que no quería comparar los desempeños que se tuvo en la Liga 1 y la Copa Libertadores: “Sonaría a excusa. Nos falta mejorar muchas cosa para estar bien a nivel internacional. No solo Alianza Lima, a todos los equipos nacionales. No voy a poner excusas, vamos a enfocarnos y dar lo mejor en todos los frentes y jugar todos los partidos como una final”.





