En los últimos cinco años, por Alianza Lima pasaron jugadores cuyas actuaciones no fueron las esperadas por los hinchas. Muchos de ellos no fueron la solución o simplemente no corrieron con la suerte de mostrar su mejor nivel debido a lesiones o problemas personales.

Pese a que le dio el ansiado título a Alianza Lima, Gabriel Leyes fue de los jugadores más criticados en la era Pablo Bengoechea. El uruguayo, si bien marcó dos goles clave para que el club acabe con más de diez años sin títulos, no se consolidó como un artillero.

A esta lista se suma Jorge Bazán. El volante era considerado como una de las promesas del club blanquiazul, pero no pudo explotar todas sus cualidades. Ahora juega en Sport Huancayo.

En esta galería te mostramos en dónde militan los exjugadores de Alianza Lima más criticados de los últimos cinco años.

