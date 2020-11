Se respiran aires de paz. Alianza Lima volvió a ganar el pasado lunes luego de seis largos partidos. Los íntimos derrotaron (4-0) a Melgar por la jornada 3 de la fase 2 de la Liga 1 y la tranquilidad regresó de manera momentánea a La Victoria.

El equipo rojinegro, dirigido por Marco Valencia, saltó a la cancha con algunos jugadores alternos debido a que este jueves enfrentarán a Bahía en Brasil por la clasificación a los octavos de final de Copa Sudamericana. Sin embargo, existe un sector que apunta que el bajo nivel del equipo fue de manera intencional. Incluso, circuló un audio con la supuesta voz de un jugador del plantel confirmando dicha versión.

Carlos Neyra, futbolista rojinegro señalado por algunas personas en redes sociales, utilizó su cuenta de Instagram para desmentir dicha versión y pidió no intentar “desintegrar” al grupo en la previa al encuentro por el torneo internacional.

“Buenas noches a todos mi gente. Por ahí están circulando un audio que utiliza mi nombre y quiero aclarar que esa persona no soy yo y no es mi voz. No perjudiquen mi imagen y busquen desintegrar al grupo. Muchas gracias y compartan por favor, gente”, señaló el jugador.

Carlos Neyra niega algún tipo de audio asegurando 'echarse' ante Alianza. (Foto: Instagram)





Daniel Ahmed estará al frente del equipo

Depor conoció que ya existe acuerdo para que Ahmed se haga cargo del equipo, por lo menos, hasta final de la temporada (el ‘Turco’ llegó a tienda íntima con el cargo de Jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo).

Ahora, el próximo examen de Alianza Lima es frente a Deportivo Llacuabamba, este viernes en el estadio Iván Elías Moreno (3:30 pm.).