Jugó el Sudamericano Sub 17 y podría fichar por el Manchester City

El ahora defensa de Alianza Lima , Kluivert Aguilar , participó del Sudamericano Sub 17 que se desarrolló en Perú del 21 de marzo al 14 de abril. A pesar de que la Selección Peruana no logró un cupo para el Mundial de esta categoría, los futbolistas que vistieron la 'bicolor' pudieron darse a notar y ya van llegando propuestas del extranjero.

Es así como hace días se supo que el Manchester City mostró interés por fichar a Kluivert Aguilar. El futbolista retribuyó el interés, asegurando que le gustaría pertenecer al equipo de Inglaterra.

"Estoy tranquilo y el tema lo está viendo mi papá y mi representante. Por el momento estoy bien y lo tomo con calma. Hace dos días recién me enteré la noticia, aún no tengo nada confirmado", dijo Kluivert Aguilar en una entrevista con Ovación.



"Me gustaría ir al Manchester City, sería un orgullo ir allá porque representaría a un país entero. Seguro me han seguido en el Sudamericano Sub-17, donde me pude mostrar más y de repente les gustó mi forma de juego. Sería un cambio total, tanto para mi familia como mi persona. Entreno y juego a cada momento con el fin de mejorar como futbolista", continuó.



Finalmente el defensa de Alianza Lima aseguró que tiene como referentes a Dani Alves y Cafú en el fútbol internacional y a Advíncula y Solano en el ámbito local.

Selección Peruana: los hinchas aplaudieron a Ricardo Gareca. (Video: José Luis Saldaña)

