La mala gestión de la directiva blanquiazul, la pandemia y los resultados del primer equipo de Alianza Lima en la presente temporada han desatado una inestabilidad que era imposible de pensar a inicios de año. El club no solo está a punto de ir a Segunda División, sino que también tuvo una gran pérdida económica y aún no puede definir al siguiente comando técnico, según informó Kattia Bohorquez.

En una reciente entrevista con el Diario Gestión, la administradora de Alianza Lima, Kattia Bohorquez contó que el club tuvo una gran pérdida durante esta temporada, la cual estaría fundamentada básicamente en la taquilla y negociaciones con sponsors.

“Por lo menos 8 millones de soles. Lo principal es la taquilla y la negociación con sponsors. Los resultados de cómo acabaríamos el año, no son por el tema deportivo que no se cumplió ningún objetivo, sino por la pandemia”, detalló

“Negociamos con algunos para que no se vayan, porque también se enfrentaron a cuestiones extremas de cerrar sus tiendas y se renegoció con algunos de ellos. De los siete que tiene el uniforme, se renegoció con tres y en total se redujeron los ingresos en más de 2 millones” continuó

Con respecto al tema deportivo y el impacto económico que generó el descenso del equipo, la administradora informó que hubo una pérdida al no haber logrado una clasificación a un torneo internacional. “Solo por el tema de la Sudamericana, que estaba proyectado, que es medio millón de dólares menos”, señaló.

Asimismo, Kattia Bohorquez contó que el club espera una decisión de la Federación Peruana de Fútbol sobre el reclamo presentado por una supuesta reincidencia de falta de pagos a la plantilla de Carlos Stein, para poder contratar al comando técnico que estará a cargo del primer equipo la siguiente temporada.

“Estamos ante una situación complicada. No podemos cerrar cuál va a ser el comando técnico o los jugadores que estarán. Estamos a la espera de la decisión de la Federación peruana de Fútbol sobre nuestro reclamo pero tenemos un límite para comenzar a tomar decisiones”, sostuvo.

En este difícil momento, Kattia Bohorquez comentó que se mantiene aún en la administración de Alianza Lima para no dejar al club sin una persona que realice las firmas que se necesitan y no se opone a una futura renuncia.

“Si en la reestructuración que se está haciendo lo mejor es que me aleje, no tengo ningún problema. No renuncio ahora porque no puedo dejar al club sin tener quien firme. Yo soy la única persona que tiene poderes en Registros Públicos, pero no como administradora concursal, sino como gerente de administración y finanzas que me otorgó Christian Bustos”, finalizó.

