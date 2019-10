Kevin Quevedo contó por qué pidió la pelota a Federico Rodríguez para cobrar el penal 

Kevin Quevedo contó lo que sucedió con Federico Rodríguez al momento de cobrar el penal ante Melgar. El volante de Alianza Lima no se hizo problemas al ver que su compañero no que quiso pasar el balón para ejecutar el disparo de los doce pasos.

"En principio yo no se la había pedido, pero luego veo que el ‘profe’ Bengoechea y Rinaldo Cruzado piden que lo patee yo, pero Federico no quiso darme la pelota. Igual apoyándolo antes que patee y ese gol sirvió para voltear el partido", dijo en conferencia de prensa.

Kevin Quevedo fue captado mientras pidió ser él quien patee el penal ante Melgar. (Video: GOLPERU)

Las cámaras de TV captaron el momento en el que Kevin Quevedo pide la pelota a Federico Rodríguez y este se la niega. El volante solo hizo un gesto con las manos para indicar que su compañero se negó a dejarlo patear.

Federico Rodríguez contó que al momento del penal solo pasó por su cabeza cobrarlo. "El encargado es 'Felucho' y cuando él no está no hay otro responsable. Cuando fue el penal lo primero que pensé fue en patearlo yo. No se me cruzó otra cosa por la cabeza", afirmó.

