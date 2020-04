Inolvidable. Recién fichado por el Manchester City, Kluiverth Aguilar vive al día de hoy un sueño luego de conocerse que Alianza Lima y los ‘Citizens’ llegaron a un acuerdo para su traspaso. Así, una vez cumpla la mayoría de edad, el joven lateral peruano partirá rumbo a Inglaterra para ponerse a la orden de su nuevo equipo.

Sin embargo, ¿cómo se 'cocinó’ todo esto? Pues fue el propio Kluiverth Aguilar quien reveló los detalles. En una charla con Alianza Lima en Instagram, el futbolista contó una anécdota de cómo fue ese primer ‘contacto’ con el Manchester City, cuando por una llamada telefónica se enteró del interés que había por ficharlo.

Sobre ello, Aguilar recordó: "Estaba un día en el cole en química y la profesora era correcta no quería que salgamos al baño ni nada y en ese momento me llamó el profesor Jaime Duarte para mí me las ingenié para ir al baño como sea y escuché esa noticia y fue increíble'', comentó el jugador de 16 años.

Debutante con Alianza Lima el año pasado de la mano de Pablo Bengoechea, Kluiverth Aguilar en poco tiempo se convirtió en una pieza importante en el esquema del entonces entrenador uruguayo de los ‘Íntimos’, con el que entre otras cosas consiguió el título del torneo Clausura 2019.

Depor se comunicó con una fuente cercana al jugador y llegó a conocer que la cifra de su venta no es la que se especula, pero que sí supera los 2 millones de dólares. El elenco blanquiazul dio detalles sobre la transferencia del joven lateral derecho nacional, indicando que se sumará al equipo extranjero cuando el deportista cumpla 18 años.

Además, el club de la Premier League no es el que adquiere directamente al futbolista, sino el City Football Group (CFG), compañía que es propietaria de otros clubes como el New York City (Estados Unidos), Melbourne City (Australia), Montevideo City Torque (Uruguay), Mumbai City FC (India), Yokohama Marinos (Japón), , Girona (España) y Sichuan Jiuniu (China).

