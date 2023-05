Los blanquiazules tuvieron en Arequipa una de sus presentaciones más flojas, dejando pasar una oportunidad clara para quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura. Un resultado adverso que llega en la previa del choque decisivo ante Libertad por la Copa Libertadores, y que le deja a Salas muchas cosas por corregir, más allá de que varios de sus titulares ni siquiera viajaron.

Variantes que no respondieron

El triunfo ante Deportivo Municipal le dejó un buen colchón de puntos a Alianza Lima (8). Por tal razón, ‘Chicho’ Salas decidió darles descanso a sus principales hombres. Carlos Zambrano, Andrés Andrade, Bryan Reyna y Ricardo Largos se quedaron en Lima, concentrados en lo que será el choque a mitad de semana por la Libertadores. A ellos se le sumaron el suspendido Gino Peruzzi y Ángelo Campos, quien se encuentra lesionado.

Con este panorama, el estratega íntimo apostó por jugadores como Franco Saravia, Edinson Chávez, Yordi Vílchez, Nicolás Amasifuén, Oswaldo Valenzuela y Franco Zanelatto. Hombres que no tuvieron su mejor noche para que el equipo pueda encontrar su mejor versión en los 2.335 m.s.n.m.

Chávez careció de vocación ofensiva. No generó ningún desborde y constantemente fue superado por su banda. Por el otro lado, Amasifuén fue de los más bajitos. Al juvenil de 17 años le costó el partido, más que todo la primera mitad. Cuando lo subieron unos metros, se mostró más cómodo. A Valenzuela se le notó incómodo siendo el ancla. Quedó mal parado en más de una ocasión, provocando ataques del local. Unos metros más adelante, Zanelatto no terminó siendo el arma de desequilibrio. Eso también porque no logró asociarse con Chávez por derecha. Solo generó un desborde en la última línea.

Aunque no todo fueron rendimientos por debajo del promedio. Vílchez, como siempre, cumplió en la zaga defensiva. Junto a Santiago García lograron neutralizar los ataques rojinegros y ayudaron para que Saravia no tenga mucho trabajo, aunque el guardameta respondió cuando se le solicitó.

Desconexión íntima

Desde los primeros minutos, Alianza Lima se mostró desconcertado e inconexo. Apelaron en más de una ocasión al juego brusco, teniendo como resultado la amonestación de hasta cinco jugadores: Amasifuén, Sabbag, Castillo, Valenzuela y Chávez. Tanta así fue su disociación y falta de ideas que tuvieron que esperar 37 minutos para rematar por primera vez al arco defendido por Carlos Cáceda. Lo hicieron por intermedio de su goleador Pablo Sabbag.

El delantero colombiano, autor del tanto del tanto blanquiazul, se mostró muy solo. Nunca se pudo asociar con Jairo Concha y Jesús Castillo. Muchos menos generaron juego con los extremos Aldair Rodríguez y Franco Zanelatto. Solo tuvo dos chances claras y marcó un gol. Su capacidad como artillero no se pone en duda. Aunque esta vez extrañó a Andrade y Reyna. Al no tener el balón, se recogió muchos metros, quedando muy lejos del área rival.

Cuando consiguieron el empate, parecían muy cómodos con el resultado y prácticamente renunciaron a atacar. Desgastando más a los hombres en ofensiva. Melgar fue ganando metros, y pese a no estar tan finos en ataque, consiguieron romper las redes de Saravia en un balón detenido. Una jugada donde soltaron las marcas y terminaron pagando caro. A partir de este partido, Salas sacará más de una conclusión, teniendo en cuenta que en el Torneo Clausura jugarán más de una vez en altura. Solo toca levantar cabeza y no permitir que Universitario de Deportes se les acerque más en la tabla. Se aprende más de las derrotas. Eso lo tienen claro en La Victoria.

Cueva en la banca

Sin el ‘Rifle’, parecía que Christian Cueva podría sumar minutos en Alianza Lima. Sin embargo, ‘Chicho’ prefirió dejarlo todo el partido en el banco de suplentes y optar con Jairo Concha. El entrenador optó por dejar al fichaje más costoso de la temporada en la banca, incluso cuando una vez logrado el empate, se podía tentar el triunfo.

Con rendimientos discretos ante Vallejo y Cienciano, se esperaba que Cueva sume minutos también en Arequipa para llegar en mejor forma ante Libertad por la Libertadores. Sin embargo, lo dejaron sentado.