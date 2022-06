En el partido pendiente por la octava jornada del Torneo Apertura, Alianza Lima cayó 2-0 ante Sport Huancayo en condición de visita y complicó sus chances de pelear por el título. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, los jugadores del cuadro íntimo se mostraron disconformes con el trabajo del árbitro en el transcurso del compromiso y se dirigieron a reclamarle. Ante ello, la Comisión Disciplinaria de la FPF tomó cartas en el asunto y aplicó sanciones tras los hechos ocurrido en el Estadio IPD de Huancayo.

Cabe resaltar que estas medidas fueron tomadas en base a lo que el árbitro, Jonathan Zamora, informó a las autoridades. Según el comunicado, el jugador que se llevó la sanción más dura fue el portero Jonathan Medina, quien no podrá ser convocado en las próximas seis fechas.

No obstante, esa no fue la única sanción aplicada al cuadro blanquiazul, ya que Arley Rodríguez, Aldair Rodríguez, Oswaldo Valenzuela y Oslimg Mora también fueron castigados. Todos ellos no serán tomados en cuenta por Carlos Bustos durante las tres fechas siguientes.

Dicho esto, Alianza Lima perdió cinco jugadores importantes de cara al final del Torneo Apertura y para el inicio del Clausura 2022. Eso sí, el elenco de La Victoria tiene la opción de apelar el fallo que emitió la Comisión Disciplinaria de la FPF.

El presente de Alianza Lima

Los dirigidos por Carlos Bustos se jugarán sus últimas cartas para alcanzar a Melgar, por lo que no deberán pestañear en esta jornada, en la que irán a Juliaca para medir fuerzas contra el Deportivo Binacional.

No cabe duda que este será uno de los encuentros más importantes de la Jornada 17 del Apertura, ya que el ‘Poderoso del Sur’ espera seguir sumando de a tres para meterse entre los primeros lugares de la tabla general de la Liga 1.





