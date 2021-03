Mucha incertidumbre en las próximas horas. El ambiente en Carlos Stein no es el mejor tras la decisión del TAS que hizo que la FPF decida devolverle su cupo en Primera División a Alianza Lima. A pesar de las complicadas horas que se viven en la institución, John Rodríguez se mostró optimista con relación a la decisión final que se tomará en las oficinas de la Videna.

“He hablado con el plantel y les he dicho que tienen que estar fortalecidos. Yo pienso que el fallo va a ser favorable. Nos hemos ganado el lugar en la cancha. Por nuestra parte, si bien hay una incomodidad, les he dicho que estén tranquilos porque aún no hay solución”, sostuvo el presidente de la escuadra carlista.

El máximo representante de la directiva de Carlos Stein también reconoció que seguirán haciéndose cargo del salario del plantel principal y del comando técnico con normalidad, confirmando que no poseen un plan B, debido a que confían en que sus abogados lograrán mantenerlos en el campeonato de Primera División.

“Obviamente sí. Vamos a esperar la decisión final. Por el momento, estamos entrenando normal porque no hay ningún documento de la FPF que nos diga que no lo hagamos. No hay ningún correo que nos señale ello, por lo que todo está como siempre”, añadió Rodríguez.

Sobre la decisión de la Liga 1 de desprogramarlos de la segunda fecha del campeonato local, el presidente carlista dejó en claro que recibió con sorpresa la información vertida por los organizadores del torneo, quienes dejaron sin efecto el partido con Municipal sin tener ningún sustento legal para realizalo.

“En ningún momento se hizo oficial. No sé cómo se tomó esa atribución el señor Víctor Villavicencio (gerente de la Liga 1) porque no hay ninguna resolución por parte de la FPF que indique que la fecha queda sin efecto para nosotros”, finalizó, esperando una respuesta en las próximas horas para ver que cartas tomarán en el asunto.





