Mario Salas es un entrenador polémico en Chile, país donde recolecta elogios y críticas. Jugadores a los que ha dirigido han salido a reconocer sus méritos y otros a remarcar sus defectos como director técnico. A estos se unión Dario Bottinelli quien dio a conocer las dificultades que pasó para acoplarse al ritmo de trabajo del DT de Alianza Lima.

"Yo no sentí nunca la confianza de Mario Salas. Quizás no le gustaba tener jugadores grandes o con personalidad. Quizás porque tenemos mucho temperamento piensan que su idea no va a salir”, dijo en Direct TV.

El actual volante de Almagro, de la segunda categoría del fútbol de Argentina, agregó más obre Salas, quien lo dirigió en 2015: “Muy intenso. Me costó adaptarme a su estilo en los primeros meses”.

¿Por qué llegó a Alianza Lima?

El entrenador chileno llegó a Alianza Lima para reemplazar a Pablo Bengoechea. El entrenador convenció a la directiva por el proyecto que presentó para dirigir a los íntimos. “El proyecto de Mario Salas sedujo mucho a todos. La manera de jugar de sus equipos, las formas”, dijo Víctor Marulanda, director deportivo del club.

El entrenador de Alianza Lima se encuentra en su país cumpliendo con la cuarentena y en permanente contacto con los jugadores del plantel con quienes ya sostuvo comunicaciones individuales para conocerlos y presentarles su plan de trabajo.

