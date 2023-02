La Liga 1 2023 ya es la edición que más ha tardado en iniciar en la última década.

En medio de un panorama de mucha incertidumbre por los derechos de televisión que enfrenta a clubes como Alianza Lima frente a la FPF y una convulsión nacional por problemas ajenos al fútbol, la Liga 1 ya tiene fecha de inicio para su temporada 2023. Según el ente organizador del torneo nacional, este fin de semana arranca finalmente el torneo. Un pitazo inicial que tenía como fecha prevista el 21 de enero y que finalmente se dará 13 días después, siendo la edición que más tiempo ha tardado en arrancar en la última década.

Aunque la fecha no varía mucho de otras que se han dado desde el 2014, hay que tener en claro que sí hay una marcada distancia con el final del último torneo. Han transcurrido 83 días desde que se jugó la disputa del título entre Alianza Lima vs. Melgar y se bajó el telón de la campaña 2022. Un cierre inusual dado por la celebración de la Copa del Mundo de Qatar.

Si buscamos dentro del historial de los diez campeonatos más recientes, solo lo ocurrido el 2021 se acerca en el tiempo. Cabe recordar que dicho año se empezó a jugar desde el 12 de marzo por temas referidos a la segunda ola del COVID-19, que azotaba por aquel entonces a nuestro país. Hoy, un tema totalmente ajeno a lo deportivo vuelve a tomar protagonismo en nuestro balompié.

Temporada Fecha de inicio Tiempo que demoró para empezar 2014 14/02 58 días 2015 6/02 47 días 2016 5/02 51 días 2017 4/02 48 días 2018 3/02 62 días 2019 15/02 61 días 2020 31/01 47 días 2021 12/03 82 días 2022 4/02 68 días 2023 3/02 83 días

Daño colateral

Salvo algunas excepciones, los torneos internacionales se han convertido en el eterno dolor de cabeza de los clubes peruanos. Año tras año las participaciones de nuestros representantes son cada vez más discretas. No importa la cantidad de dinero invertida en refuerzos, los rivales extranjeros siempre terminan desnudando las falencias y carencias de los participantes bicolores. Una de los principales causas de este fracaso a nivel continental se da por la poca competitividad. Por su propia naturaleza el torneo peruano tiene un bajo nivel continental. Bajo esta premisa, jugar pocos partidos previo al inicio de la Copa Libertadores (primer campeonato en el calendario de Conmebol) termina convirtiéndose en un arma aún más letal.

Freddy García, el último entrenador en clasificar a un equipo peruano a octavos de final de la Libertadores, le contó hace unos meses a este medio que una de las principales modificaciones que deberían darse en el fútbol peruano es arrancar el campeonato un mes antes de lo habitual. Esto conllevaría a que el primer representante juegue por lo menos tres o cuatro partidos previo a su estreno. Algo que nunca ocurre.

Entre 2013 y 2022, solo una vez nuestro país consiguió superar la primera fase de la Copa Libertadores. Esto ocurrió con Universitario de Deportes en 2020. Durante el mismo lapso de tiempo, el 89% de las eliminaciones tienen un factor en común, siempre se empezó a competir localmente después de jugar afuera. En pocas palabras, el primer partido oficial del año fue en el torneo más importantes de equipos del continente.

Edición Club Debut copero Debut torneo 2013 César Vallejo 24 de enero 9 de febrero 2014 Sporting Cristal 29 de enero 15 de febrero 2015 Alianza Lima 3 de febrero 7 de febrero 2016 César Vallejo 3 de febrero 6 de febrero 2017 Deportivo Municipal 23 de enero 5 de febrero 2018 Universitario de Deportes 22 de enero 4 de febrero 2019 Real Garcilaso (Cusco FC) 23 de enero 18 de febrero 2020 Universitario de Deportes 21 de enero 31 de enero 2021 César Vallejo 24 de febrero 13 de febrero 2022 César Vallejo 9 de febrero 4 de febrero 2023 Sport Huancayo 7 de febrero 3 de febrero

La única vez que esto no ocurrió fue la temporada pasada. César Vallejo llegó a su encuentro contra Olimpa de Paraguay con un partido disputado. Igualmente no le alcanzó para acceder a la Segunda Fase. El equipo trujillano se vio falto de fútbol y terminó siendo superado en el aspecto físico. Algo similar podría pasar con Sport Huancayo. El ‘Rojo Matador’ enfrentará a Nacional de Paraguay cuatro días después de jugar ante Cusco FC por la primera jornada de la Liga 1.

A nivel Sudamérica

Siempre es importante echar un vistazo a lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Cinco países de esta parte del continente ya empezaron sus respectivos campeonatos. Brasil y sus torneos estaduales lo hicieron desde los primeros días de enero. Luego fue el turno para el balompié chileno, cuyo estrenó de temporada se dio a partir del 20 de enero. Colombia, Argentina y Paraguay se sumaron a la lista los últimos días del primer mes del año.

Este viernes 3 de febrero, Perú y Venezuela serán los sextos en Sudamérica que iniciarán su competencia nacional. Un día después lo harán en Uruguay y Bolivia. El 24 de febrero recién será en Ecuador, un país donde suelen empezar siempre al final, ya que solo son 15 partidos los que se juegan por ronda.

País Torneo Fecha de inicio Brasil Estaduales 7 de enero Argentina Liga Profesional 28 de enero Bolivia Campeonato de Primera División 4 de febrero Chile Campeonato Betsson 20 de enero Colombia Liga BetPlay 24 de enero Ecuador LigaPro 24 de febrero Paraguay Copa de Primera 27 de enero Perú Liga 1 3 de febrero Uruguay Campeonato Uruguayo 4 de febrero Venezuela Liga FutVe 3 de febrero

Cabe precisar que si la Liga 1 hubiese empezado el 21 de enero, seríamos junto a Chile el segundo país en dar el pitazo inicial esta temporada. Con lo cual Sport Huancayo tendría más partidos disputados que Nacional, su rival en la primera instancia de la Copa Libertadores. ¡Todo quedo en una pura ilusión!

Tantas vez, fútbol peruano

Eso no es todo. Mientras que desde la Federación Peruana de Fútbol anuncian con bombos y platillos la programación confirmada de la primera fecha Liga 1 2023, por lo menos cuatro clubes habrían decidido -aún no hay comunicados oficiales-, que no se presentarán hasta que la FPF levante la medida cautelar, la cual impide que el Consorcio Fútbol Perú transmita sus cotejos.

A eso hay que sumarle que Deportivo Municipal y Deportivo Binacional aún no han obtenido la licencia correspondiente para participar del certamen. Esta les fue suspendida el 26 de enero por incumplimiento de obligaciones tributarias. Por otro lado, Ayacucho FC aún se mantiene firme en su posición de seguir en primera división, tras la reducción de ocho puntos para Sport Boys, por no haber acreditado el pago puntual de la planilla de sus trabajadores del 2022. ¿Cómo terminará todo esto?

