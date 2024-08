Dos partidos y dos empates reflejan la frustración del hincha de Alianza Lima. Mariano Soso, quien llegó a La Victoria como el reemplazante de Alejandro Restrepo, sigue sin ganar en su etapa como el líder del banquillo blanquiazul. La mala racha no pudo romperse la noche del sábado, cuando los íntimos igualaron sin goles ante Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Clausura 2024. Para el técnico argentino, el resultado del Estadio Nacional dejó una mezcla de insatisfacción y aprendizaje, pero sobre todo, la convicción de que su equipo tuvo los argumentos necesarios para llevarse los tres puntos.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Soso fue claro y directo en su evaluación. “La búsqueda era de victoria, la sensación era traducir en el resultado, pero cuando no se hace es una insatisfacción”, afirmó el técnico argentino, dejando en claro que su equipo llegó al Nacional con la intención de imponer condiciones y llevarse la victoria.

Soso destacó la solidez defensiva de su equipo, señalando que Alianza Lima “fue consistente en lo defensivo, que encontró los ataques claros para ponerse en ventaja, que en la primera mitad gravitó más que el rival y que en la segunda encontramos transiciones las situaciones más claras del juego a nosotros”. Sin embargo, reconoció que el fútbol no siempre recompensa a quien más lo merece.

Uno de los puntos más destacados de la intervención de Soso fue su análisis sobre el rendimiento de Sporting Cristal. Para el técnico blanquiazul, el cuadro rimense no fue en ningún momento una amenaza real para Alianza Lima. “Cristal es un equipo que dispone de posesiones más largas pero nunca fue amenazante o tuvo situaciones claras”, dijo.

Mariano Soso dirigió a Sport Recife antes de llegar a Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

La lesión de Barcos: un golpe inesperado





El empate, sin embargo, no estuvo exento de contratiempos para Alianza Lima. La salida temprana de Hernán Barcos por una lesión muscular obligó a Soso a replantear su estrategia en medio del partido. “Sufrimos la salida de Hernán Barcos temprana, tuvimos que ir construyendo el partido”, comentó.

La situación física de Barcos es un tema que preocupa al cuerpo técnico de Alianza Lima, especialmente en un momento clave del torneo. “Hernán tiene una sobrecarga muscular, estamos intentando recuperar el estado de forma de Sabbag que convive con una molestia”, reveló Soso.

Con la salida de Barcos y la recuperación aún en curso de Sabbag, Soso optó por la inclusión de Matías Succar y la alternancia en el ataque, buscando mantener la presión sobre el rival. Sin embargo, admitió que el equipo aún tiene un “margen de mejora muy grande” y que no se conformarán hasta alcanzar su máximo potencial.





La no titularidad de Kevin Quevedo





Otro tema que no pasó desapercibido fue la decisión de Soso de no incluir a Kevin Quevedo en el once titular. Quevedo comenzó el partido en el banquillo, lo que generó cierta sorpresa. “Las titularidades las adjudico en función al rendimiento en la semana, cada jugador va peleando su puesto”.

Sporting Cristal y Alianza Lima se repartieron puntos en el Estadio Nacional. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?





Alianza Lima recibirá como local a Cienciano el próximo martes 20 de agosto desde las 8:30 de la noche. El cuadro victoriano busca el primer lugar de la tabla, ya que su principal objetivo es obtener el título nacional. Con el técnico Mariano Soso, quien llegó tras la salida de Alejandro Restrepo, los blanquiazules buscarán el Torneo Clausura.

Así va Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 7 4 2 1 14 5 9 14 2 Alianza Lima 7 4 2 1 10 5 5 14 3 Cusco FC 7 4 1 2 12 8 4 13 4 Sporting Cristal 7 3 3 1 18 8 10 12 5 ADT 7 3 2 2 10 8 2 11 6 Sport Huancayo 7 3 2 2 6 7 -1 11 7 Melgar 6 3 1 2 12 8 4 10 8 Alianza Atlético 7 2 4 1 7 6 1 10 9 Sport Boys 7 3 1 3 8 12 -4 10 10 Cienciano 7 3 1 3 6 10 -4 10 11 Atlético Grau 6 2 3 1 7 4 3 9 11 Deportivo Garcilaso 7 3 0 4 6 7 -1 9 12 Los Chankas 6 2 2 2 9 8 1 8 13 UTC 7 2 2 3 7 8 -1 8 15 Unión Comercio 6 1 1 4 4 8 -4 4 16 César Vallejo 7 1 1 5 8 14 -6 4 17 Comerciantes Unidos 6 1 1 4 5 12 -7 4 18 Carlos A. Mannucci 6 1 1 4 5 16 -11 4





Así va Alianza Lima en la tabla de posiciones acumulada Liga 1





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 24 16 6 2 46 12 34 54 2 Sporting Cristal 24 16 4 4 62 28 34 52 3 Melgar 23 15 3 5 48 27 21 48 4 Alianza Lima 24 15 2 7 42 21 21 47 5 Cusco FC 24 13 3 8 34 29 5 42 6 ADT 24 11 6 7 39 32 7 39 7 Cienciano 24 9 9 6 26 30 -4 36 8 Sport Huancayo 24 8 6 10 24 35 -11 30 9 Los Chankas 23 8 5 10 34 34 0 29 10 Sport Boys 24 9 5 10 26 32 -6 29 11 Atlético Grau 23 6 10 7 26 21 5 28 12 Comerciantes Unidos 23 7 5 11 27 43 -16 26 13 Alianza Atlético 24 5 9 10 18 25 -7 24 14 UTC 24 6 6 12 28 37 -9 24 15 César Vallejo 24 5 9 10 27 38 -11 24 16 Deportivo Garcilaso 24 6 5 13 26 33 -7 23 17 Carlos A. Mannucci 23 4 6 13 16 50 -34 18 18 Unión Comercio 23 2 7 14 21 42 -21 13

