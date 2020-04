El volante de La Serena Jaime Valdés, ex Colo Colo, dijo en un transmisión en vivo vía instagram que Mario Salas es uno de los peores técnicos que tuvo en su carrera. El volante habló por segunda vez del DT de Alianza Lima a quien culpo, en enero, de su salida del equipo chileno.

“Me tocó en Italia uno que asumió el equipo que entrenaba en la juvenil, Roberto Rizo, no me gustó para nada. Acá en Chile puede ser Mario Salas. Esos han sido los dos técnicos más malos”, confesó el jugador.

"Están los que dicen 'dale, dale'. Los técnicos se ven en la semana y cómo vamos a hacer gol. El técnico bueno te enseña fútbol, pongo el ejemplo de Pablo Guede, ponía juveniles y les enseñaba a jugar", añadió.

Jaime Valdés eligió a su top tres de mejores entrenadores: “(Antonio) Conte, que ahora entrena a Inter. Es uno de los mejores técnicos, lo tuve en Atalanta. En el segundo lugar (Marcelo) Bielsa y también Pablo Guede”.

El pasado mes de enero el jugador dijo que Mario Salas le dejó poquito o casi nada tras su paso por Colo Colo.

“Mario Salas tiene una forma de trabajar que yo no comparto y por eso no jugué mucho, creo. Su forma de juego es directa y yo creía que hay momentos en que se debe hacer la pausa... Yo creo que a Mario no le gustaba eso de mi juego y por eso decidió sacarme. ¿Qué me dejó? Muy poquito... Casi nada. Yo no comparto su forma de plantear los partidos y su forma de juego”.

