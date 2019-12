Luego de que Depor confirmara el empleo del VAR para los dos finales que protagonizarán Alianza Lima y Binacional, el gerente de marketing del club íntimo conversó con este Diario para dar sus impresiones. Ojo, en tienda íntima ven con buenos ojos el uso de la tecnología para los dos choques trascendentes.

“Nos parece perfecto el empleo del VAR para las finales. Eso ayudará mucho a los árbitros. Es bienvenido a nuestro fútbol y era lo que se buscaba hace un tiempo”, afirmó el gerente de marketing, Benjamín Romero, en diálogo con Depor.

Es preciso destacar que en las próximas horas llegará el sistema de videoarbitraje a Juliaca. Por la mañana del jueves, un grupo de personas inspeccionaron el recinto deportivo, pensando en el empleo del VAR para el choque que se desarrollará el domingo.

“El VAR me parece muy bien para los árbitros. Ellos han hablado muy bien de esa herramienta, para que se sientan tranquilos. Si es una ayuda, bienvenido sea. Para nosotros, me toma un poco de sorpresa. No es lo mismo. Veremos si se confirma esa noticia. Pasa a ser otro deporte, hay más ojos. Eso juega a favor y en contra. A veces hay agarrones en la cancha que no son falta, pero en el VAR sí. Hay que tener cuidado. Me gusta la idea”, destacó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Por otro lado, Alianza Lima entrenó con miras al choque ante Binacional. Pablo Bengoechea probó en el once titular a José Manzaneda y Adrián Ugarriza. Ambos futbolistas tienen buena respuesta en la altura.

Alianza Lima: Pablo Bengoechea dio conferencia de prensa previo a la final de Binacional. (06/12/19)

