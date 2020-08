Muy a su estilo, Alianza Lima lanzó a través de redes sociales el Challenge por la Solidaridad Azul, un divertido reto en el que toda la familia puede participar para ayudar al defensa íntimo, Rubert Quijada a llegar a 5 900 ‘dominaditas’ para conseguir un objetivo de bien social.

Para participar del challenge de Alianza Lima deberás hacer ‘pataditas’ durante 15 segundos y subir el video en las historias de Instagram o en los comentarios de Twitter. Los participantes deberán etiquetar al club blanquiazul y usar el hashtag #SolidaridadAzul, además de retar a dos personas para que se sumen al reto.

El objetivo del desafío se irá revelando a medida que los jugadores e hinchas del ‘Corazón del Pueblo’ vayan acercándose a la cifra solicitada. ¿Por qué 5 900 ‘dominaditas’? Por ahora es un misterio, todos están invitados a intentar descubrirlo.

“Me alegra mucho que me hayan convocado para iniciar este desafío. He podido completar 30 ‘dominaditas’, creo que no está mal (risas), pero lo importante es que todos los hinchas aliancistas se sumen y participen a través de sus redes sociales. Queremos llegar pronto a la meta de 5 900 ‘pataditas’, esto es por una buena causa”, sostuvo Quijada sobre el reto.

Cabe precisar que esta campaña ha comenzado en casa, pues ni bien Rubert demostró sus habilidades en el control de la pelota se animó a retar a los capitanes Leao Butrón y Rinaldo Cruzado, quienes continuarán la cadena.

