Alianza Lima hizo un nuevo llamado a sus hinchas. Mientras el plantel, al mando de Mario Salas sumó un nuevo día de entrenamientos en el Esther Grande de Bentín, a través de las redes sociales el club dio un claro mensaje a toda la afición ‘blanquiazul'.

“El verdadero hincha hoy #AlientaDesdeCasa”, publicaron los íntimos en su cuenta oficial de Twitter, con un video que muestra cómo sería el recinto del verdadero aficionado. No obstante, no es el único material que ha preparado el conjunto victoriano para su hinchada.

El técnico blanquiazul envió un contundente mensaje, días atrás: “Querido hincha, el fútbol es mi vida y sé que para ti también lo es. Por eso te pido que valores el esfuerzo que hace la institución y alientes desde tu casa. Queremos que te cuides y cuides a los tuyos. Esto es un trabajo en equipo. El verdadero hincha de queda en casa”.

El mensaje fue reforzado por otros clubes, incluyendo la agremiación de futbolistas. A través de las redes sociales de la SAFAP, varios jugadores de la Liga 1 se mostraron en contra de las aglomeraciones a las afueras de los estadios, ya que ponen en riesgo su salud y la de sus familias, en plena crisis sanitaria.

“No vengas a vernos, no arriesgues tu salud ni la de los tuyos, no están permitidas las aglomeraciones de gente. Respetemos las reglas del juego. Nosotros dentro del campo, ustedes fuera de él. Juntos podemos lograrlo, confiamos en ti #AlientaDesdeCasa”, finalizan.

La Selección Peruana también se ha sumado a esta campaña, con un video que contó con la participación de figuras, como Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Yoshimar Yotún, Aldo Corzo, André Carrillo, entre otros. “Todos hemos tenido un familiar o un conocido que ha muerto por el COVID-19. Gente, tienen que cuidarse, hacer caso. Protégete, hay que salir de esta todos juntos. Si no pones de tu parte, el coronavirus nunca se va a ir”, mencionan.

