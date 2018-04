Alianza Lima: ¿Le renovará contrato a Gabriel Leyes?

Alianza Lima tiene gol, pero no un goleador como sí los es Emanuel Herrera en Sporting Cristal. Más bien, Janio Posito todavía no se gana la titularidad, pese a los tres tantos que marcó; mientras que Gabriel Leyes viene de una larga lesión que no le ha permitido hacer buenos partidos como el que protagonizó en el último choque ante Universitario de Deportes.

A falta de cuatro meses para que se vuelva abrir el libro de pases en el Torneo Descentralizado, Alianza Lima “no descarta” contratar a un extranjero (agosto) que marque la diferencia, tal y como lo hizo Luis Aguiar en su momento.

“Estamos tranquilos con el plantel que tenemos. Es lo mejor que hemos podido incorporar al club, de acuerdo a las condiciones económicas. Todo es posible. No voy a ser tan irresponsable de dar nombres. Sí puedo decir que aún nos falta por contratar un jugador. No descarto nada. Lo más importante es el funcionamiento”, dijo Gustavo Zevallos en RPP Noticias.

Por otro lado, el gerente deportivo respaldó el trabajo y las decisiones de Pablo Bengoechea con respecto a las derrotas, victorias y sanciones que realizó en las últimas semanas.

“Me parece que es muy pegado a la realidad de las cosas. En la derrota ante Sporting Cristal reconoció que no fue un partido de Alianza. Avanza, cuando es autocritico. Con Quevedo fue claro. Ya habíamos hablado con él. Hemos tratado de que él enmiende su conducta. Pero llegó un momento en el que Pablo decidió exponer su realidad”, concluyó.

