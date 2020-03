El actual arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, hizo una divertida transmisión en vivo con su hija a través de Futbolsocialapp en Instagram. Respondiendo una de las preguntas de los espectadores, el golero aseguró que Eduardo Esidio fue uno de los riveles más complicados que le ha tocado enfrentar a lo largo de su carrera.

“Edisio me tenía podrido porque me hacía goles en todos los partidos cuando yo jugaba en Cristal, lo sufrí bastante. Le fue muy bien estando en Universitario de Deportes. A nivel internacional me costó mucho enfrentar a Lionel Messi", sostuvo el arquero.

En la misma entrevista Leao Butrón habló sobre el cariño y agradecimiento que siente por Sporting Cristal, a pesar de que ahora vista la camiseta de Alianza Lima.

“Estoy agradecido con Cristal porque el club me pagó parte de la universidad, parte del colegio, me alimentaba, me pagaba los pasajes. Siento mucho cariño y respeto, sería muy egoísta y tonto no aceptarlo. Siempre pude dejar en todos los equipos pero al único que no le pude dejar nada es a Cristal y me hubiera gustado que sea diferente”, señaló.

