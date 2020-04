En tiempos complicados, debido a la propagación del COVID-19, las redes sociales se han vuelto una importante fuente de información y comunicación. Gran cantidad de futbolistas de la Liga 1 mantienen contacto con sus seguidores a través de este medio; asimismo han optado por brindar entrevistas contando curiosidades de su vida y carrera profesional.

En esta ocasión, Leao Butrón brindó una entrevista a GOLPERU donde contó quién era su entrenador favorito. “Con Carlos Zegarra, Alejandro Hohberg, Rinaldo Cruzado hice buena amistad. El técnico que marcó mi carrera fue Juan Reynoso. Otros buenos técnicos que tuve fueron Autuori, Markarián y Gareca”, se refirió el guardameta blanquiazul.

“El fútbol peruano te obliga a ser bastante intenso. Si fuera entrenador trataría de que mi equipo arriesgue con la pelota. Sería como Juan Reynoso, renegón, pero con mucha llegada al grupo”, añadió Leao Butrón.

Además de Juan Reynoso, Leao Butrón contó lo que sintió tras no se convocado por Ricardo Gareca para el Mundial de Rusia 2018. “Me quedé triste y no fui a Rusia a ver el Mundial, y me quedé en Perú”, expresó el arquero íntimo.

“Hice lo necesario para ir a la selección. Fue como un partido, di lo necesario e hice lo mejor para estar ahí. Estuve en gran nivel y creo que mi rendimiento estaba por encima de todos, pero respeto la decisión del comando técnico”, aseveró Leao Butrón.

