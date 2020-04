Leao Butrón no pudo evitar responder sobre lo sucedido con Jean Deza, en una entrevista en vivo que le realizó Franco Lostaunau en Instagram. El arquero de Alianza Lima no entró en detalles, pero dijo que la conversación con el jugador en el camarín fue fuerte.

“Jean Deza es un jugador distinto, puede jugar - por la potencia que tiene - en España o Francia tranquilo . Pero en el fútbol las distancias son pequeñas, si no metes el pie en el acelerador a fondo, pasas a ser un jugador más”, dijo el golero blanquiazul.

“No voy a dar detalles de la conversación que tuvimos con él en el camarín, pero fue fuerte. Fue una conversación muy fuerte porque lo estimamos. Como persona Jean Deza es 10 puntos, pero tiene algo que le gusta en su vida y no es compatible con el deporte. O a lo mejor sí lo es y aquí estamos encima de eso porque somos buenos para señalar. Nos creemos con derecho a todo”, añadió Leao Butron.

El arquero no pudo dejar de responder cuando le comentaron que sus ‘ampays’ fueron un récord por lo seguidos que se dieron. “Fue un récord, no lo puedo negar. No estoy justificando la indisciplina, pero crucificar al alguien así no estoy de acuerdo. La gente desde la tribuna ve la sangre y le gusta pero cuando se trata de alguien cercano a ti cambia todo”.

Mario Salas y la disciplina

Leao Butrón contó que ya tuvieron una primera conversación con Mario Salas y destacó la forma de encarar la disciplina del entrenador en sus equipos.

“Todo el equipo ya tuvo contacto con Mario Salas. Él y su comando técnico se han presentado en una video llamada, una charla cortita, pero sí hubo una presentación. Ya le pregunté a Josepmir Ballón y lo que nos dice que es un cuerpo técnico con mucha disciplina”, contó.

“Mario Salas tiene las cosas claras y te da las pautas puntuales. La disciplina es algo que ya se lo hemos visto. No tuvo problemas en sacar a Emanuel Herrera unas semanas, siendo el goleador y eso dice mucho”, declaró el arquero.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Gallese y su imitación a Michael Jackson

Pedro Gallese y su imitación a Michael Jackson. (Instagram)