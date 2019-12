El retiro es algo inminente para Leao Butrón, es un tema que no evita y que, incluso, ya sabe a qué rival le gustaría enfrentar en su último partido. El portero de Alianza Lima tuvo una divertida entrevista con el programa de Youtube Match Deportivo en la que habló de todo. Hasta del favor que le pedirá a Claudio Pizarro para su partido de despedida.

El arquero de 42 años confesó que le gustaría enfrentar a Bayern Múnich de Alemania y que buscará la influencia de Claudio Pizarro para que pueda cumplir su sueño.

“Ahora que me hablo con Claudio, que vengan sus amigos del Bayern”, dijo Leao muy suelto de huesos. “Tienen que venir”, agregó.

“Me gusta ese equipo pata jugar mi partido de despedida y voy a abusar la confianza que tengo con Claudio Pizarro desde la Sub 20 para pedirle que vengan”, confesó el guardameta.

A Leao Butrón también le preguntaron por los jugadores que no podrían faltar en su despedida y si ya tiene el once ideal que armaría. Y confirmó que sí. El mismo que sería con él en el arco, además de Jorge Huamán, Jair Butrón, Ernesto Arakaki y Guillermo Salas en defensa. La volante estarían Marko Ciurlizza, Wenceslao Fernández y Aldo Olcese, y arriba “El goleador”, como lo llamó, Waldir Sáenz y el ‘Checho’ Ibarra. Falta uno, pero ya tiene la base.

“La idea es que los últimos momentos en la cancha los disfrutes con la gente que estimas”, aseguró.

Sin tinte y ¿sin cabello?

La edad es algo que Leao Butrón no puede ocultar por las canas que ya le están apareciendo. El portero confesó que alguna vez le ofrecieron ponerse tinte para disimularlas y se negó.

“Unos amigos que eran estilistas en Arequipa me decían que aproveche mientras eran pocas, pero les dije que no. No tengo problemas con lucirlas. Con lo que tengo problema es con la caída del cabello”, señaló entre risas.

