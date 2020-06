Leao Butrón celebró el retorno de la Liga 1. El arquero de Alianza Lima reconoció que no es justo que se juegue en Lima pero afirmó que este no es un año normal parta nadie y menos para el fútbol. Los íntimos ya reciben charlas para acatar el protocolo al pie de la letra.

“Era algo que se venía escuchando y hasta cierto punto entendible, porque el tema era trasladarse lo menos posible. Este año no es normal para nadie y para el fútbol tampoco. Lo justo es que se comience el campeonato desde donde estaba. Jugaremos miércoles domingo pero lograremos terminar el torneo”, dijo en Movistar Deportes.

“La posición de la FPF seguramente tenía que encajar con la del MINSA. No será lo mismo quizá sea más parejo. Jugar sin público, sin el hincha, será más parejo para lo que vienen de provincia. Creo yo”, añadió.

Leao Butrón dijo que será una ventaja no tener que ir a Arequipa o Cusco pero cuando a los equipos de provincia jueguen de visita la ventaja no será totalmente para los de Lima. “Se va a reducir en un porcentaje, menor a jugar en altura, pero sí van a tener un poco de ventaja. Igual hay que acomodarnos. No es lo justo ni lo normal pero este año no es normal para nadie. No hay que buscarle cinco pies al gato porque va a ser un problema]”, comentó.

El arquero de Alianza Lima dijo que en el entrenamiento de la mañana Mario Salas ya les decía que estén preparados porque que ya está cerca el reinicio de los entrenamientos. “Lunes y martes nos han dado charlas de cómo tenemos que ir al entrenamiento, será totalmente diferente, pero con tal de estar allí hagamos todo lo que tenemos que hacer", declaró.

“Hemos trabajado fuerte la parte física pero si va a haber un reajuste intenso e importante cuando volvamos a la cancha. Habrá que hacerlo con mucho cuidado porque ya hemos visto las lesiones que se han dado en Alemania”, finalizó el golero.

