A través de una transmisión en vivo, el arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, habló sobre la única cosa que tiene pendiente en el fútbol, que es salir jugar en el exterior. El golero íntimo aseguró que no le faltaron oportunidades y lo que impidió que se llegaran a concretar.

“Sí tuve una oferta de un equipo español. El equipo fue el Recreativo de Huelva, pero si no fui por mi representante que pedía como si fuera Casillas, me tiró abajo la negociación”, señaló al respecto Butrón.

Por otro lado el golero también aseguró que tuvo la oportunidad de llegar a Burnley F.C. de Inglaterra, Necaxa de México y al Fútbol Argentino.

“Pude ir al Burnley F.C. de Inglaterra, pero Diego Penny fue por mi, en ese tiempo él era más joven, tenía más proyección que yo, aprovechó la oportunidad y se fue. Después también me buscaron de Necaxa de Mexico por Juan Reynoso que siempre ha tenido buenas relaciones allá, eso no se dio por detalles. Y en el 2013 no fui a argentina por el tipo de cambio y no me convenía, fue por decisión propia”, sostuvo.

