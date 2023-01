¿Cómo se da tu retorno a Alianza Lima?

Hace un par de meses conversé con Fernando Salazar (administrador), luego tuvimos un par de reuniones más, me contó lo que tiene pensado hacer con Escuelas y Franquicias, y me he sumado al grupo. Estoy muy contento de estar nuevamente en Alianza Lima. Mucha gente me está apoyando, porque tengo que comenzar a empaparme de todo lo que se está haciendo. Pero, ante todo, estoy muy contento de estar acá.

¿Cómo has encontrado el trabajo en menores en el club y cómo se vincula a tu área?

Menores es otra área y creo que está muy bien. El año pasado fue buenísimo para Alianza, porque no solo el primer equipo tuvo logros, sino también todas las divisiones inferiores y femenino. Escuelas y Franquicias vendría a ser justamente el sector que nutra con futbolistas a las categorías menores. Lo que buscamos es abarcar todo lo que podamos para así poder traer a la institución la mayor cantidad de jugadores. Estamos tratando de ordenarnos para que una buena cantidad de chicos pueda tener la posibilidad de jugar en el club. Porque no siempre todos los que tienen talento tienen la posibilidad de estar acá. Las escuelas abre justamente esa posibilidad de primera conexión con Alianza Lima.

Entonces, ¿habrá una comunicación continúa con el profesor Jaime Duarte, quien ahora es jefe de captación del club?

Todavía no he conversado con Jaime, pero ciertamente es él quien se encarga de traer futbolistas a la institución. Tenemos algunas estrategias que estamos todavía dándole forma, para que se puedan aplicar este año. La idea es captar jugadores, y que estos pasen algunos filtros para seguir una línea. Las escuelas normalmente consiguen futbolistas, pero en masa, y los talentos no son todos. Es normal. Lo que tenemos que hacer es observar, seleccionar a los que destaquen para que terminen en menores.

¿Vas a estar permanentemente en las academias?

Sí, pero también habrán reuniones, actividades con el club, que se le ofrece a las escuelas. Hay que ver que todo se cumpla, organizar todos los eventos. Hay que exigir, además, que el manual de franquicias se cumpla, porque finalmente es la marca de Alianza Lima la que se está viendo. Y en este punto, quiero invitar a la gente que ingrese a la web del club, porque ahí está el listado de socios estratégicos. Porque hemos detectado algunas escuelas que no son parte de la institución y están tomando ventaja de la gente que va, y hasta perjudicando. Cuando las personas quieran saber qué escuela está cerca a su hogar, lo haga a través de las redes sociales del club.

¿Tu meta es quedarte en el club a largo plazo?

Mi contrato es indefinido, pero un puesto de confianza va de la mano con el rendimiento, así que espero estar a la altura, contribuir con el equipo y con la institución. Estoy haciendo lo que me gusta, en el lugar que me gusta. Así que tengo la posibilidad de hacerlo bien, ya depende de mí y mi equipo.

¿Motivación extra por regresar al club del cual eres hincha?

Sí, a que se hagan bien las cosas. Al final, todo tiene que ir de la mano con lo profesional. Eso no te garantiza el éxito, pero si te pone muy cerca de él . Pero yo daré todo de mi como lo hice cuando era futbolista en Alianza, en Sullana, en Melgar, en San Martín, en Cristal.

Has vuelto, además, a Matute luego de dos años…

He sentido mucha emoción por cómo me saluda la gente. Hay muchos nuevos también, pero los que estaban cuando me tocó representar al club creo que me ha recibido con muchísimo cariño, que es recíproco porque de mi parte también está. Eso te dice mucho.

En los últimos años se ha hablado mucho sobre el promedio de edad del primer equipo de Alianza Lima y las oportunidades a los chicos de las canteras, desde tu puesto, ¿empieza a haber alguna responsabilidad en cambiar este aspecto?

Cada año hay que mejorar. Creo que Alianza ha venido haciendo las cosas bien en menores, tanto así que el año pasado fue un éxito. No solo hablo en resultados, logros de un campeonato, que de repente no creo que es lo más importante en estas categorías, sino en formación. Ha podido colocar muchos futbolistas en la selección, lo que significa que hay una planificación con los muchachos. Si bien es cierto, no es un trabajo inmediato, de repente no es tan a largo plazo como podría parecer. Creo que ya se ha trabajado bien, solo que tiene que empezar a aportar más para seguir creciendo.

¿Presión?

Alianza es una institución que está bien. Hay logros que se han obtenido, entonces uno tiene que sumar. Hay una presión natural, normal, por hacer bien las cosas. Hay muchas reuniones, hay que ponerse de acuerdo y es algo nuevo para mi, porque no hacía nada de eso como deportista. Entonces, sí, hay presión, pero distinta, no creo que mayor ni menor a la que tenía antes. Finalmente, en la vida todo es presión. Muchos me decían que en el fútbol no la hay, porque se hace lo que te apasiona, pero nada que ver, sí la hay. Es tu trabajo, tu equipo, tu institución, tu familia. En este caso es igual, si bien no soy tan visible como lo es un deportista, estoy sujeto a resultados.

Sueña con el ‘Tri’

¿Cómo has vivido los logros deportivos de Alianza Lima estos dos últimos años?

Espectacular. Creo que Alianza hace unos diez años estaba del otro lado. Estaba pensando que no campeonaba seguido, etc. Ahora está luchando campeonatos, forma buenos equipos, económicamente está muy bien. Lo cual genera mucha confianza. Finalmente, es un club deportivo, pero tiene que manejarse como una empresa. Todas estas cosas las vi desde afuera y se notaba el crecimiento de la institución. Creo que hay que felicitar a la gente que ha estado estos años, y esperemos que todo siga así para seguir creciendo.

¿Has podido conversar con algunos jugadores del primer equipo?

En la fiesta de fin de año me crucé con Angelo Campos, con quien tengo una amistad. Con ‘Chicho’ Salas, con Carlos Ramírez, preparador de arqueros, con Kenji Aparicio. Conversamos un poco, es otra área, voy a apoyarlos siempre, pero respeto dónde estoy. Mi época de jugador ya pasó.

¿Qué te genera ver a ‘Chicho’ Salas dirigiendo el primer equipo?

Creo que es algo que él buscó. He concentrado con ‘Chicho’ en la San Martín, en Alianza, hemos compartido muchas cosas. Viéndolo desde afuera te das cuenta que la luchó bastante. Ha conseguido algo importante, pero ahora le viene lo más complicado, que es sostener los resultados por mucho tiempo. Y para mí, está en la capacidad de hacerlo. Por su bien y por la institución.

¿Cómo ves el plantel del 2023?

Creo que se ha armado un buen equipo. El área que lidera José Bellina está haciendo un gran trabajo los últimos años. Ahora, lógicamente, el fútbol tiene muchas aristas. Se ha armado un buen plantel, pero hay que trabajar para que se una y pueda tener buenos resultados. Están en ese camino. En el campeonato local, me parece que la ‘U’ también se ha armado bien, Sporting Cristal igual, Melgar. Por ahí, aparecerá uno o dos más y Alianza va a tener que luchar contra ellos . Alianza tiene todas las posibilidades de pelear el torneo, y espero logre el tricampeonato.

¿Qué te genera que pueda llegar Christian Cueva y Carlos Zambrano?

Cueva está complicado, no sé los detalles. Pero de que ambos van a sumar, van a sumar al fútbol peruano, y precisamente a Alianza Lima. Lo de Carlos ojalá se pueda dar. Es alguien que siempre ha querido estar en el club. He conversado mucho con él y siempre ha querido venir. Pero, eso lo ve otra área, espero que lo resuelvan, porque sumarían al plantel.

Jefferson Farfán podría tener un cargo administrativo, ¿podrías trabajar con él?

Imagínate si es que Jefferson llega. Ya el club verá cómo maneja eso. Pero, él es una imagen del club, ni qué hablar. Imagínate qué sería si Jefferson trabajara con los niños. Él genera muchísimo. Sería muy productivo para la institución, pero ya ellos lo tienen que ver. Igual, para mi, es un deseo.

¿Estarás el domingo en la tarde blanquiazul?

Hace años no iba a Matute como hincha. Fui el 2008, yo estaba en San Martín y fui a un Sport Boys vs Alianza Lima. Desde ahí no he vuelto a la tribuna. Estaré después de muchísimo años con la familia, me están aplicando la entrada (risas). Ahora toca ver el fútbol desde otro lado. Ya jugué lo que tenía que jugar, estoy contento por lo que ocurrió en mi vida. He tenido momentos lindos, otros difíciles, pero estuve hasta donde pude.

¿Existe algún sentimiento de revancha?

No, porque lo que pasaste en tu vida no lo vas a poder cambiar. Y en la vida, de repente, algunos pensarán que he cometido ciertos errores, y la verdad es que he cometido miles que nadie sabe, que seguramente son más personales. Todos estamos llenos de retos. Hay que seguir mejorando, cambiando algunos aspectos y listo. No hay que mirar atrás, porque te pierdes todo lo que viene. Prefiero mirar hacia adelante. Estoy contento y agradecido con Dios por todo.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.