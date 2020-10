Alianza Lima sumó su quinto partido sin ganar (Liga 1 y Copa Libertadores), lo que ha llevado a que se cuestione qué problemas atraviesa el club para que esté a solo tres puntos de la zona de descenso. Con este escenario, el arquero y figura íntima, Leao Butrón, manifestó que este mal momento es responsabilidad de todo el plantel más que del técnico.

“No creo que el cambio de esquema sea lo que ha afectado, porque el jugador tiene que adaptarse a esta situación, no puede ser una excusa para no tener un buen nivel. Creo que pasa más por el rendimiento que por el estilo de juego”, indicó el guardameta blanquiazul en conferencia de prensa virtual.

Asimismo, precisó que “es mejor tener bien claro qué es lo que estamos jugando y así no desviarnos de nuestros objetivos”, debido a que en los últimos duelos no han sumado resultados positivos. “La realidad dice que estás a 3 puntos del puntero de nuestro grupo y a 3 puntos del descenso. Si bien los dos son una realidad, el rendimiento nos obliga a mirar atrás más que a ilusionarnos, como siempre lo hemos hecho con el campeonato”.

“Considero que nosotros no hemos podido estar en un nivel adecuado y a esto se puede sumar un montón de cosas, por ejemplo la partida de muchos jugadores, y eso no lo digo ahora, lo he dicho hace meses. Creo que hoy por primera vez entrenamos completos, llegó un momento que tuvimos muchos jugadores que se habían ido y varios lesionados”, aseguró.

Respecto a la posibilidad de que hayan conflictos internos en el plantel, Butrón aseguró que “siendo transparente, este es un grupo muy tranquilo, no ha habido ningún conflicto. De repente a comienzo de año hubo un par de reuniones en las que se habló fuerte pero esto fue en enero-febrero, desde ahí hasta la fecha no ha habido ningún roce”.

Sobre una posible partida de Mario Salas, indicó que “eso no depende de nosotros, va más por la administración del club. Nosotros, como jugadores, sabemos que cuando algo va mal tenemos que asumir la responsabilidad, más allá que ahora no nos toque salir y no podemos evadir esa responsabilidad si hay un cambio. Ojalá que no porque todos somos responsables pero ya verá la administración lo que hace”.

Finalmente, se refirió sobre el rumor de que un miembro del Fondo Blanquiazul entró al vestuario en el último duelo. Butrón indicó que “esa situación no existió nunca, hemos conversado con gente del Fondo simplemente para mostrarnos su apoyo, así como lo hemos hecho con la barra”.

