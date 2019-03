Leao Butrón sobre ser suplente: "Si lo hubiera sabido, de repente me retiraba el año pasado"

Leao Butrón afirmó que no se siente cómodo siendo suplente en Alianza Lima y dijo que si hubiera sabido que esto iba a suceder a lo mejor no seguía en Alianza Lima por un tema personal sin ir contra nadie.

"Yo le dije al profesor Miguel Ángel Russo cuando usted me necesite intentaré estar bien, no me hago problemas, tengo 42 años. Si hubiera sabido esta situación de repente me retiraba el año pasado, pero por un tema personal, no por ir contra de nadie, para que digan oye qué bonito terminar así", dijo Leao Butrón a TV Perú.



"Sí afecta ser suplente, no he jugado muchos partidos, lo he sentido más en el día a día, creo que debo ponerle un poco más, no te puedes ir a abajo. Me encantaría terminar mi carrera haciendo las cosas bien por el club, pero uno nunca sabe", añadió el blanquiazul.



Leao Butrón contó que cuando la gente le pregunta por qué no juega, responde diplomáticamente que así es el deporte, además porque está jugando muy bien. "Trato de pasarlo por agua tibia", afirmó.

"Soy un buen suplente porque cuando era joven veía a jugadores de experiencia que no jugaban y eso les molestaba, yo veía malas actitudes y escuchaba, eso me quedó marcado", finalizó.



