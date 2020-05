Alianza Lima y Universitario de Deportes son dos de los clubes más importantes del país y sus enfrentamientos, como todos los clásicos del mundo, generan una mezcla de emociones en ambas hinchadas pero también en los jugadores que salen a la cancha a defender los colores de su respectivo equipo.

En una entrevista con NPelotas, Leao Butrón se pronunció sobre los clásicos del fútbol peruano y la rivalidad que existe en ambos clubes, asimismo, habló sobre las bromas y los memes que le hacían en el 2017, antes de que Alianza Lima logre el campeonato.

“Tengo muchos más partidos que ganados que perdidos ante la 'U' por si acaso, el Monumental es mi casa”, sostuvo entre risas el golero íntimo de 43 años que también defendió los colores de la Selección Peruana.

“Tengo que aceptar que los memes del ‘quino’ eran buenísimos, parte del fútbol son estas bromas, me picaba un poquito pero me divertía, cuando campeonamos todo cambió y hemos enfrentado muchas veces a la 'U', pero tengo muchos amigos de Universitario. La gente cree que yo le tengo bronca y eso no es así”, continuó.

“Muchos malandrines han intentado hacer ver que esto es una guerra, pero no hay que dejar que esa gente le gane al fútbol, es pasión, son bromas, cánticos y hay que aceptarlo de una buena manera porque es un espectáculo”, finalizó el golero.

Cabe precisar que Leao Butrón anunció al inicio de la temporada que este sería su último año en el fútbol profesional, sin embargo, con la actual situación que se vive a causa del coronavirus, el arquero analiza la posibilidad de postergar su retiro para el siguiente año.

