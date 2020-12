Tras días sin conocer el futuro del equipo, Alianza Lima comenzó a anunciar los nombres de quienes no continuarían más en el elenco íntimo. Leao Butrón fue el primero que dieron, hecho que no sorprendió al propio guardameta, tal y como lo confesó.

“Me llamó José Bellina y me dijeron que estaban pensando cambiar todo en Alianza y no estaba en los planes, pase lo que pase en lo que están reclamando en el club. Lo tomé con tranquilidad, por que más sabe el diablo por viejo, que por diablo. Había mucho silencio y uno se da cuenta por dónde va la mano. Yo sentía que podía pasar”, dijo en ‘A presión’.

Pese a ello, Butrón admitió que “lo manejo con tranquilidad. Nosotros los deportistas, tenemos la obligación de no solo expresarnos con la cabeza, sino ver qué cosa cambiar para poder mejorar más adelante”. Eso sí, no negó que pasó días complicados en la recta final del campeonato, especialmente por ocupar los últimos puestos en la tabla.

“De esos cinco partidos, donde tuvimos que ir punto por punto, en todos salimos a ganar, ya cuando nos vimos con el 2-0 en contra frente a Sport Huancayo, ya nos dimos cuenta. Sabíamos lo que nos estábamos jugando, pero nuestro juego decía otra cosa. No es lo mismo pelear la baja con Alianza que con otros equipos”, sostuvo Leao Butrón.

Para el último cotejo, el experimentado guardameta decidió desconectarse de sus redes, tal y como la mayoría de sus excompañeros. “Fueron diez días de mier.. para mí, fueron días terribles. Mi experiencia me debió ayudar más para poder manejar esa situación y no estar pensando en otros resultados. Estaba desesperado y mal, muchas ganas tenía ganas de meterle un ‘guante’ y decir, mira dónde estamos parados”, agregó.

Además, consideró que en la recta final del torneo debió tener mano dura, frente al panorama que afrontaron. “Me faltó ser más incisivo y categórico cuando debía ser, confiar menos en que se pueda entender el mensaje cuando hablaba. Quizás me faltó ser más incisivo como líder. No me siento mal cuando me dicen que tenía que tener otra postura como capitán del equipo”, manifestó y espera los que lleguen al equipo aprendan de ello.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima y los 12 equipos que disputarán el ascenso en 2021.