Leao Butrón uno de los jugadores más experimentados de Alianza Lima, rompió su silencio tras asimilar que perdió la categoría con el cuadro blanquiazul. el guardameta asume la responsabilidad y envía un mensaje lleno de esperanza a los hinchas victorianos.

“No quiero evadir mi responsabilidad como uno de los capitanes del equipo, siento que no estuve al nivel que se debe tener para vestir esta camiseta, pero también me siento con la tranquilidad de conciencia de saber que nunca desmaye ante las dificultades e intente, por todos los medios, revertir esta situación, lamentablemente a nuestra familia aliancista le ha tocado vivir este trago amargo”, dijo Leao Butrón en una carta compartida en sus redes sociales.

Mensaje de Leao Butrón al pueblo aliancista. (Twitter de Butrón)

“En estas horas de reflexión me he preguntado si unas disculpas bastarán, pero también me pregunto si es oportuno hacerlo, ya que cada día que vestí nuestros colores me entregue al máximo. Cada día de entrenamiento lo hice con la ilusión de poner a nuestra institución donde merece estar, pero esta vez el destino tiene una prueba dura para el pueblo blanquiazul que estoy seguro sabrá afrontar como se debe”, reflexionó el guardameta victoriano.

El referente evitó señalar públicamente a los responsables de esta situación. “Si esperan que empiece a señalar, siento mucho decepcionarlos, no es lo que haré. En las familias siempre existen los problemas, pero en esas mismas familias se solucionan de la puerta para adentro, para afuera siempre unidos. Como lo tiene que hacer una verdadera familia”, agregó.

“No quiero evadir mi responsabilidad como uno de los capitanes del equipo, siento que no estuve al nivel que se debe tener para vestir esta camiseta, pero también me siento con la tranquilidad de conciencia de saber que nunca desmaye ante las dificultades e intente, por todos los medios, revertir esta situación, lamentablemente a nuestra familia aliancista le ha tocado vivir este trago amargo”, dijo Leao Butrón en una carta compartida en sus redes sociales.

“Empecé escribiendo como futbolista, permítanme terminar como hincha. Disfrute tus victorias, lloré tus derrotas, pero jamás pasó por mi mente ir en contra de mi institución. Seguiré alentando de donde sea. Siempre seremos el equipo más grande del Perú, cuenten la historia que más les guste, pero los blanquiazules, vamos por la vida de pie y con la frente en alto. Arriba Alianza toda la vida, sí... toda la vida. Volveremos más fuertes”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR