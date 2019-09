Roberto Mosquera es opción para dirigir a Binacional

Roberto Mosquera podría convertirse en el flamante técnico de Binacional. Depor supo que el entrenador sostendrá, en las próximas horas, una reunión con la directiva del equipo de Puno que se encuentra sin entrenador ras la renuncia de Javier Arce.

Roberto Mosquera dirigió hasta hace poco al Royal Pari de Bolivia y volvería a dirigir en nuestro país tras entrenar a Alianza Lima en 2016. En 2017 el TD dirigió a Jorge Wilstermann, también de Bolivia.

"Está todo dado para volver (dirigir en Perú), el único objetivo que no cumplimos en mis últimos años fue no haber campeonado con Alianza. Me siento orgulloso de eso, sobre todo de la madurez que hemos tenido", dijo el DT en una entrevista con El Comercio.

"Me imagino en un puesto de trabajo donde podamos ilusionarnos y cumplir los objetivos. De eso se trata, todo este tiempo he sido así. Si Sporting Cristal te llama es para campeonar, no es necesario ni que te digan", añadió Roberto Mosquera.

Guillermo Barros Schelotto sobre la posibilidad tener jugador peruano en Los Ángeles Galaxy. (Video: Jose Luis Saldaña)

► ¡A reír se ha dicho! Los divertidos memes se vacilan en la previa del Perú vs. Brasil en Los Ángeles



► Ricardo Gareca y Nolberto Solano: su encuentro con los mellizos Barros Schelotto en Los Ángeles



► Javier Arce será el DT de Real Garcilaso para lo que queda del Torneo Clausura



► Depor estuvo presente en el entrenamiento de Zlatan Ibrahimovic [VIDEO]



► A un día del partido ante Brasil: ¿Por qué Aldo Corzo sí y Luis Advíncula no?