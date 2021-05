En las últimas horas, surgieron dos noticias positivas alrededor de Alianza Lima: el mensaje de Jefferson Farfán tras su lesión en la rodilla izquierda (el ’10′ aseguró que volverá) y la confirmación que para la segunda parte de la Liga 1 llegará un refuerzo del exterior. Por lo pronto, se sabe que será un enganche. “El extranjero va a venir sí o sí. Tiene que hacer la diferencia y sumar a lo que venimos haciendo”, mencionó Carlos Bustos en radio Ovación.

Depor informó el último lunes que un jugador que estaba dentro de los planes de la directiva era el volante argentino Diego Buonanotte. Incluso, se conocía que era del agrado del comando técnico blanquiazul y que la intención de contar con él era por un año y medio. “Hemos tenido unos diálogos y comunicaciones”, aseguró el jugador de la Universidad Católica en Alianza History (tiene contrato con el club chileno hasta diciembre de este 2021).

En La Victoria vienen evaluando el tema desde el punto de vista financiero. Ahora, un detalle que se conoció es que hasta el momento no llegó una propuesta formal al entorno empresarial del argentino, quien no viene sumando muchos minutos en el fútbol chileno: salió de una lesión hace algunas semanas y por ahora no es considerado dentro de la pizarra de Gustavo Poyet.

Diego Buonanotte tiene 33 años y llegó a la Universidad Católica en la temporada 2016-17. Ojo, no es la primera vez que desde tienda blanquiazul siguen de cerca su nombre. En Alianza Lima, a su vez, existe un as bajo la manga: se trataría de un volante del mercado uruguayo.

Hay más de un líder en La Victoria

Alianza Lima cerró la Fase 1 con 360 minutos sin recibir un gol, con 16 puntos en el acumulado y con dos triunfos consecutivos (ante Sport Boys y Alianza Universidad). Por supuesto, se nota la mano de Carlos Bustos, pero también hay algo que sumó a lo largo de las nueve primeras fechas del certamen: la experiencia que existe en cada línea del campo. A Jefferson Farfán se suman Hernán Barcos, Josepmir Ballón, Pablo Míguez, Wilmer Aguirre y Jonathan Lacerda.

“Cuando conformamos este plantel una de las características principales que buscábamos era que los mayores fueran líderes positivos. En ese sentido tenemos la tranquilidad de que los jugadores han cumplido esa parte, es clave tener buenas voces y buenos mensajes”, indicó el DT blanquiazul.





