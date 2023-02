Alianza Lima y Cienciano tienen varios temas en común a lo largo de esta temporada: forman parte de los clubes opositores a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) -el último jueves enviaron un documento para confirmar que no se iban a presentar en el inicio de la Liga 1 si la FPF no levantaba la medida cautelar- y en lo deportivo no solo tienen una responsabilidad en el torneo local, sino también a nivel internacional (Libertadores y Sudamericana, respectivamente).

Por ello, desde este sábado en la mañana se enfrentaron en un compromiso amistoso desarrollado en el estadio Alejandro Villanueva. La idea es que mientras se resuelven todos los temas relacionados al campeonato local (son seis clubes los que no se presentarán en la Liga 1), los planteles no pierdan ritmo de competencia. Incluso, las redes del club íntimo compartieron algunas fotos del cotejo.

Cabe resaltar que este fin de semana, los dirigidos por Guillermo Salas tienen programado enfrentar este domingo a Sporting Cristal, en el estadio Alberto Gallardo (10 am). El conjunto imperial, por su parte, tendría que visitar esta tarde a UTC en Cajamarca (3:30 pm).

Ya en el desarrollo del juego, los victorianos y el ‘Papá' se midieron en dos cotejos, según informó el periodista Gerson Cuba de Radio Ovación. En el primer choque, los íntimos ganaron 3-0, gracias al doblete de Pablo Sabbag y la aparición de Aldair Rodríguez. En el último cotejo, el grupo de ‘Chicho’ volvió a celebrar; esta vez, Jairo Concha rompió las redes.

En las últimas horas, Carlos Zambrano -reciente fichaje de Alianza Lima- habló del presente que se vive en tienda íntima con relación a la Liga 1: “Simplemente estamos esperando que se solucione todo esto, la posición del club la respetamos, estamos con ellos. Sea para bien o para mal, vamos a estar con el club. Lo que nosotros queremos es que se solucione lo más pronto posible por el bien del fútbol peruano”.

Delegado de Alianza Lima contra la FPF

El último jueves por la noche, Alianza Lima -junto a otros seis clubes de la Liga 1- envió un comunicado donde informaba que no se iba a presentar en el torneo local: se mostró en contra del manejo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre los derechos de TV (solicitó que se levante la medida cautelar) y, a su vez, exigió la salida de Agustín Lozano, titular de la FPF. Horas después, Héctor Ordóñez -delegado del club blanquiazul- también dejó en claro su preocupación por el trabajo realizado en las oficinas de San Luis.

“Cuando la FPF decidió organizar el torneo en 2019, ofreció cambios y reformas estructurales. Ni uno solo se ha producido. Por tres años consecutivos, los torneos se están discutiendo en el TAS”, sostuvo el vocero del cuadro blanquiazul en su cuenta de Twitter.





