Conocida es la historia que tiene Pablo Bengoechea con Kevin Quevedo. El técnico de Alianza Lima lo convenció de ser un profesional a tiempo completo y el futbolista respondió con goles en la cancha. Eso sí, el camino no fue fácil, teniendo en cuenta las diversas críticas que se tejieron en contra del talentoso delantero a lo largo de los años.

“Tenemos la tristeza de que Quevedo no estará este fin de semana, por las cosas que decíamos que tenemos que ser más profesionales, a cuidar la institución que defendemos. Él ha tenido unas conductas que no corresponden, como no llegar a tiempo a los entrenamientos. Y lo hacemos público”, dijo Bengoechea en una conferencia, en el 2018.

Mucha agua pasó bajo el puente y, ahora, Kevin Quevedo está a un paso de sumar su primera experiencia en el extranjero, tras consolidarse como goleador de Alianza Lima, club con el que sumó su primera estrella a nivel profesional.

En ese marco, muchos hinchas de Alianza Lima recuerdan los diversos casos que sacó adelante Pablo Bengoechea con respecto a los jugadores ‘difíciles’ que tuvo en su plantel. Esto luego de saber el posible fichaje de Alexi Gómez a tienda íntima para el 2020.

Ojo, el exjugador de Universitario de Deportes fue sancionado por Melgar, a pedido del técnico Diego Osella, por un tema de indisciplina. Sin embargo, hoy, el entorno del jugador afirma que la ‘Hiena’ está comprometida con el crecimiento de su carrera.

Alianza Lima: Anthony Rosell habla de su futuro. (Video: Jesus Mestas) 18/12/19 Depor

