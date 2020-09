Alianza Lima sigue de capa caída y no pudo escapar de la derrota ante UTC en la reciente jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los de Mario Salas acumularon un nuevo partido sin ganar, lo que fue aprovechado por las redes sociales para iniciar con las bromas al cuadro de La Victoria.

Los íntimos tienen que pasar rápido la página porque no hay tiempo para lamentos. Este lunes viajan a Venezuela para enfrentar a Estudiantes de Mérida por la Copa Libertadores en un duelo en el que sólo vale el triunfo.

Te invitamos a ver la galería para que disfrutes con los mejores memes tras el partido de Alianza Lima y recuerda que el que se pica, pierde.

Un nuevo tropiezo de Alianza Lima en la Liga 1

Alianza Lima perdió 2-0 con UTC por la Jornada 11 de la Fase 1 del campeonato nacional. Los íntimos salvaron el empate ante Melgar en los últimos minutos de la pasada fecha, pero esta vez no pudieron escapar de la derrota ante los cajamarquinos.

Los exjugadores del elenco blanquiazul, Koichi Aparicio y Mauro Guevgeozián, fueron los autores de los goles con los que el ‘Gavilán del Norte’ logró sumar tres puntos importantes, que les hizo trepar en la tabla de posiciones del campeonato local.

Alianza Lima no encontró la manera de vulnerar la defensa de UTC y no puso en peligro a Salomón Libman, quien tuvo un partido en el que no fue requerido en su mejor nivel.

