Leao Butrón y Luis Aguiar fueron los protagonistas en el Instagram de Alianza Lima. El arquero y el volante conversaron sobre el momento que se vive con la presencia del coronavirus y recordaron la temporada 2017. Además hablaron sobre el momento del club y las críticas que recibe el equipo.

“Nos están mandando unos trabajos que son duros y esta semana es a doble turno. En la mañana es más parte física, en la tarde es más suave pero igual exige”, dijo Leao Butrón.

“La situación se está complicando cada vez más, acá están viendo para tomar las medidas que se han tomado en diferentes países y seguro en los próximos días se sabrá más. Esto nos afecta a todos, y hay gente que necesita salir para ganarse los pesos y eso complica”, añadió Luis Aguiar quien se encuentra en Uruguay.

El volante de Alianza Lima dijo que la crítica de los hinchas es bienvenida y que existe mucho respeto más allá que a veces se enoja. "Nos está yendo mal pero estamos comprometidos a cambiar todo”, comentó.

El uruguayo dijo que muchas veces recibe críticas de amigos por su estado físico: “A veces comento con amigos peruanos porque me dicen ‘gordo’, que no corro, pero en las pruebas te das cuenta que no es algo físico. Voy a subir fotos de 2017 cuando anoté goles, di varias asistencias e íbamos primeros y yo con una panza que me daba vergüenza”.

Además habló con Leao Butrón de la sorpresa que significó su regreso a Alianza Lima. “Para ti no era sorpresa y para Rinaldo tampoco, los únicos dos que sabían eran ustedes”.

“Ojalá que todo mejore, nosotros por una casualidad estamos acá, por un lado mejor porque allá hubiéramos estado solos. Fue una casualidad porque nos dieron libre y se suponía que volvíamos el lunes pero cerraron las fronteras y nos tuvimos que quedar acá, ojalá que pronto podamos volver”, finalizó Luis Aguiar.

