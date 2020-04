Alianza Lima continúa con las conversaciones en vivo de sus jugadores para que los hinchas se entretengan durante la cuarentena. En esta ocasión, Luis Aguiar y Beto da Silva fueron los que participaron en la transmisión, tocando temas muy importantes para el club, como el posible retorno de Jean Deza al primer equipo.

El mediocampista uruguayo fue uno de los que más mostró su malestar por la inestabilidad que ocasionó la indisciplina del aún jugador de Alianza Lima, aunque dejó entrever que su retorno -una vez que Mario Salas tome el equipo- no tardaría en llegar.

“Jean Deza va a regresar y nadie le va a pegar”, sostuvo Luis Aguiar ante la sorpresiva mirada de su compañero de charla.

Luis Aguiar se había mostrado incómodo por las indisciplinas de Jean Deza en Alianza Lima

Tras el duelo que Alianza Lima perdió con Racing de Avellaneda por la segunda fecha de la Copa Libertadores, Luis Aguiar mostró su incomodidad sobre la situación que vivía Jean Deza en el club. El volante uruguayo señaló algunas de las acciones que tomaría para corregir las indisciplinas de uno de sus compañeros, a quien considera que no es positivo para el grupo.

“No podemos sacar a piñazos a un compañero. Los grandes no tenemos mucho por hacer no voy a a ir a golpearlo y que el club me eche. Si tengo la autoridad, capaz que lo hago porque hay cosas que no sirven para el grupo. Todos podemos fallar 1 o 2 veces, pero no 3 o 4”, sostuvo el mediocampista blanquiazul en aquella ocasión.

Jean Deza entrenó con indumentaria blanquiazul (Video: Instagram)