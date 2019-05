Luis Fernando Suárez: "No es un problema dirigir a Alianza Lima, tras mi paso por Universitario"

Si bien es cierto, Alianza Lima llegó a un acuerdo con Pablo Bengoechea, pero el técnico uruguayo aún no firma su vinculación (hasta finales del 2020) debido a una exigencia que no le agrada: su continuidad al mando de la institución depende de la clasificación a la Copa Libertadores.

En ese marco, surgieron varias posibilidades, en caso Pablo Bengoechea y la dirigencia de Alianza Lima no se pongan de acuerdo en la última reunión que sostendrán en Uruguay. Y el colombiano Luis Fernando Suárez, que conoce el medio local y dirigió a Universitario de Deportes , es opción.

“Nadie de Alianza Lima ha conversado conmigo directamente, por ahora. Sí me gustaría regresar al fútbol peruano, siempre y cuando reconozca la calidad del proyecto. Antes de aceptar algún ofrecimiento, es importante saber qué es lo que se quiere y hacia dónde apunta el club, para tener”, le dijo el extécnico de Ecuador a Depor.

“Enfrenté a Alianza Lima. Y por haber entrenado a Universitario, no me siento obligado a no poder ir a otro lugar. Lo mío es ver proyectos”; agregó Luis Fernando Suárez, que viene de dirigir a Junior.

Es preciso señalar que existe mucha confianza de Alianza Lima por tener de regreso a Pablo Bengoechea para ser protagonista en el Torneo Clausura y, así, pelear por el título nacional. Sin embargo, en el mundo de los fichajes, todo puede pasar…

La entrevista de Alianza Lima a Miguel Araujo tras su convocatoria a la Selección Peruana. (Video: Youtube AL)

