Mario Salas se despedirá de Alianza Lima . Según pudo conocer Depor, el estratega chileno negociará su salida con el Fondo Blanquiazul tras sumar una nueva derrota, esta vez, contra Deportivo Municipal por la Fase 2 de la Liga 1 del fútbol peruano.

Si bien el entrenador chileno había dejado en claro que no iba a dejar el mando del plantel, los directivos decidieron tomar la decisión a raíz de los pocos resultados positivos que pudo cosechar en los últimos meses con el elenco de La Victoria, el mismo que se ve comprometido con el descenso.

“La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”, señaló el DT de Alianza Lima, pero su deseo no está del todo compartido con el Fondo Blanquiazul.

Mario Salas encadenó cinco partidos sin ganar con Alianza Lima en el torneo local (seis se se cuenta la Copa Libertadores), lo que habría sido motivo suficiente para que se le baje el dedo en tienda victoriana.

Daniel Ahmed y Jaime Duarte tomarán las riendas del equipo para la próxima jornada, en la que los blanquiazules intentarán lavarse la cara, cuando enfrenten a FBC Melgar en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Alianza Lima tenía que sumar tres puntos, más aún tras la victoria de Sport Boys sobre Sport Huancayo, lo que deja a los rosados igualados con los de Mario Salas y Cantolao en la consigna por salvarse del descenso en una pelea que promete ser intensa hasta el final, pero no pudo. La oficialización de la decisión tomada se dará cuando se llegue al acuerdo final de su desvinculación.

